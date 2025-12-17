Рейтинг@Mail.ru
"Должен получить деньги". СМИ сообщили о плачевном положении Киева - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 17.12.2025 (обновлено: 20:54 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/ukraina-2062756239.html
"Должен получить деньги". СМИ сообщили о плачевном положении Киева
"Должен получить деньги". СМИ сообщили о плачевном положении Киева - РИА Новости, 17.12.2025
"Должен получить деньги". СМИ сообщили о плачевном положении Киева
Украина находится на грани банкротства, о чем свидетельствуют оценки Международного валютного фонда, сообщает агентство Associated Press. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T19:33:00+03:00
2025-12-17T20:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062648942.html
https://ria.ru/20251217/spectator-2062748289.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, замороженные российские активы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Замороженные российские активы
"Должен получить деньги". СМИ сообщили о плачевном положении Киева

Associated Press: Украина находится на грани банкротства

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Украина находится на грани банкротства, о чем свидетельствуют оценки Международного валютного фонда, сообщает агентство Associated Press.
"Украина находится на грани банкротства. По оценке Международного валютного фонда, в 2026 и 2027 годах ей потребуется в общей сложности 137 миллиардов евро (160 миллиардов долларов). Киев должен получить деньги к весне. ЕС пообещал найти средства любым способом", — говорится в публикации.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Не только Украина". Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
Вчера, 14:46
Отмечается, что у Европы есть только два варианта осуществить задуманное: предоставить кредит Украине за счет замороженных активов России, либо скинуться всем Евросоюзом и взять общий кредит.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Spectator назвал лучшие гарантии безопасности для Украины
Вчера, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearЗамороженные российские активы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала