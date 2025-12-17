Рейтинг@Mail.ru
Украина и Германия договорились о финансировании ВСУ, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/ukraina-2062755067.html
Украина и Германия договорились о финансировании ВСУ, заявил Шмыгаль
Украина и Германия договорились о финансировании ВСУ, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 17.12.2025
Украина и Германия договорились о финансировании ВСУ, заявил Шмыгаль
Украина и Германия заключили ряд договоренностей о финансировании ВСУ на сумму свыше 1,2 миллиарда евро, заявил в среду украинский министр обороны Денис... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T19:27:00+03:00
2025-12-17T19:27:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
сергей лавров
денис шмыгаль
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029760712_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_c6b6b3f78048006e13c151ce8b00c762.jpg
https://ria.ru/20251208/ukraina-2060553289.html
https://ria.ru/20251204/italiya-2059671526.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029760712_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92d1ea4a4d4d06d3941aa0ebc9b696a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, денис шмыгаль, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Денис Шмыгаль, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украина и Германия договорились о финансировании ВСУ, заявил Шмыгаль

Шмыгаль заявил, что Германия выделит ВСУ 1,2 млрд евро

© AP Photo / Vadym SarakhanДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украина и Германия заключили ряд договоренностей о финансировании ВСУ на сумму свыше 1,2 миллиарда евро, заявил в среду украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
"Подписан ряд новых важных договоренностей с немецкими партнерами на сумму свыше 1,2 миллиарда евро", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Нидерланды выделят 700 миллионов евро на помощь Украине в 2026 году
8 декабря, 13:16
Как уточнил украинский министр, стороны договорились о долгосрочных поставках запасных частей для западных комплексов ПВО Patriot, стоящих на вооружении у украинских войск, закупках на немецкие средства украинских БПЛА для нужд ВСУ, совместном производстве украинских БПЛА и поставках современных средств радиоэлектронной борьбы.
Львиную долю в озвученной Шмыгалем сумме занимает финансирование Германией производства 200 украинских САУ "Богдана" на шасси немецкого грузовика Mercedes-Benz Zetros, на которое планируется выделить 750 миллионов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
СМИ: важный союзник Киева внезапно отказался от его поддержки
4 декабря, 05:10
 
В миреУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровДенис ШмыгальНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала