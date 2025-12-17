Украина и Германия договорились о финансировании ВСУ, заявил Шмыгаль

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украина и Германия заключили ряд договоренностей о финансировании ВСУ на сумму свыше 1,2 миллиарда евро, заявил в среду украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
"Подписан ряд новых важных договоренностей с немецкими партнерами на сумму свыше 1,2 миллиарда евро", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.
Как уточнил украинский министр, стороны договорились о долгосрочных поставках запасных частей для западных комплексов ПВО Patriot, стоящих на вооружении у украинских войск, закупках на немецкие средства украинских БПЛА для нужд ВСУ, совместном производстве украинских БПЛА и поставках современных средств радиоэлектронной борьбы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
