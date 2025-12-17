В Раде рассказали, что Коломойский* знает организаторов схемы Миндича

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский* заявил на суде в Киеве, что знает всех организаторов коррупционных схем, связанных с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимура Миндича, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.