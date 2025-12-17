Рейтинг@Mail.ru
В Раде рассказали, что Коломойский* знает организаторов схемы Миндича
19:06 17.12.2025
В Раде рассказали, что Коломойский* знает организаторов схемы Миндича
Олигарх Игорь Коломойский* заявил на суде в Киеве, что знает всех организаторов коррупционных схем, связанных с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
киев
украина
владимир зеленский
тимур миндич
алексей гончаренко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
киев
украина
в мире, киев, украина, владимир зеленский, тимур миндич, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Игорь Коломойский*
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в медиабанк
Игорь Коломойский*. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский* заявил на суде в Киеве, что знает всех организаторов коррупционных схем, связанных с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимура Миндича, сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос ранее заявлял, что Миндич является одним из организаторов коррупционной схемы в сфере энергетики. В среду в Киевском апелляционном суде проходит рассмотрение апелляции на арест Коломойского*.
"Коломойский* знает, но не говорит организатора схемы Миндича. Говорит, что не может давить на НАБУ. В то же время считает, что причиной остановки публикации пленок Миндича стало то, что могли договориться с Зеленским", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* Внесен в список террористов и экстремистов
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийТимур МиндичАлексей ГончаренкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
