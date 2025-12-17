Опрос показал уровень недоверия к правительству Зеленского

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уровень недоверия к правительству Украины среди граждан составляет уже 72,8%, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским Центром Разумкова.
По результатам сентябрьского опроса Центра Разумкова, уровень недоверия к правительству составлял 70,2%.
Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте центра, правительству не доверяют 72,8% украинцев, доверяют – 21,4%, 5,8% респондентов затруднились ответить на вопрос. Власти в целом не доверяют 76,7% украинцев, доверяют – 17,8%. Чиновникам госаппарата Украины полностью или частично не доверяют 75,1% украинцев, доверяют – 18,2%. Верховной раде не доверяют 76,0% украинцев, доверяют – 18,5%, затруднились ответить - 5,4% респондентов. Остается на достаточно высоком уровне недоверие к антикоррупционным органам - Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) - не доверяют им 44,9% и 46,9% респондентов соответственно, доверяют - 41,4% и 37,0%. Наибольшее доверие среди украинцев к ВСУ – 92,1%, не доверяют украинской армии лишь 5,9% опрошенных.
Исследование проводилось с 11 ноября по 18 ноября методом личных интервью. Было опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
