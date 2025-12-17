Рейтинг@Mail.ru
18:32 17.12.2025
Опрос показал уровень недоверия к правительству Зеленского
Опрос показал уровень недоверия к правительству Зеленского
Уровень недоверия к правительству Украины среди граждан составляет уже 72,8%, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским Центром Разумкова. РИА Новости, 17.12.2025
в мире, украина, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Опрос показал уровень недоверия к правительству Зеленского

Центр Разумкова: уровень недоверия к правительству Украины достиг почти 73%

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Уровень недоверия к правительству Украины среди граждан составляет уже 72,8%, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинским Центром Разумкова.
По результатам сентябрьского опроса Центра Разумкова, уровень недоверия к правительству составлял 70,2%.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
У украинцев резко снизился уровень доверия к США и НАТО, показал опрос
15 декабря, 15:30
Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте центра, правительству не доверяют 72,8% украинцев, доверяют – 21,4%, 5,8% респондентов затруднились ответить на вопрос. Власти в целом не доверяют 76,7% украинцев, доверяют – 17,8%. Чиновникам госаппарата Украины полностью или частично не доверяют 75,1% украинцев, доверяют – 18,2%. Верховной раде не доверяют 76,0% украинцев, доверяют – 18,5%, затруднились ответить - 5,4% респондентов. Остается на достаточно высоком уровне недоверие к антикоррупционным органам - Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) - не доверяют им 44,9% и 46,9% респондентов соответственно, доверяют - 41,4% и 37,0%. Наибольшее доверие среди украинцев к ВСУ – 92,1%, не доверяют украинской армии лишь 5,9% опрошенных.
Исследование проводилось с 11 ноября по 18 ноября методом личных интервью. Было опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Наверняка уничтожит". На Западе сообщили Зеленскому плохие новости
14 декабря, 19:08
 
