Премьер Словакии час спорил с главой Евросовета из-за Украины

БРАТИСЛАВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что час спорил с главой Евросовета Антониу Коштой из-за финансовой помощи Украине.
Фицо 12 декабря сообщил, что провел часовой телефонный разговор с Коштой, в котором сообщил главе Евросовета, что на саммите Европейского союза не поддержит ничего, что связано с военными расходами Киева, даже если в Брюсселе придется сидеть до Нового года.
"Я час спорил с председателем Европейского совета господином Коштой, он - о деньгах, я - о людях, он - о деньгах, я - о людях. Так я понял, что в Европе что-то происходит, но я с этим ничего общего иметь не хочу", - сказал Фицо в ходе встречи с членами парламентского комитета по европейским делам, трансляция заседания велась на официальном сайте парламента Словакии в среду.
Он повторил, что на саммите Европейского союза, который запланирован на 18-19 декабря, не поддержит никаких инициатив, которые бы были направлены на финансирование военных расходов Украины, поскольку это будет способствовать продлению конфликта.
"Моя принципиальность заключается в том, что ни одного евро на войну", - заключил Фицо.
