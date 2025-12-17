Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии час спорил с главой Евросовета из-за Украины - РИА Новости, 17.12.2025
15:55 17.12.2025
Премьер Словакии час спорил с главой Евросовета из-за Украины
Премьер Словакии час спорил с главой Евросовета из-за Украины - РИА Новости, 17.12.2025
Премьер Словакии час спорил с главой Евросовета из-за Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что час спорил с главой Евросовета Антониу Коштой из-за финансовой помощи Украине. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:55:00+03:00
2025-12-17T15:55:00+03:00
в мире
словакия
украина
киев
роберт фицо
антониу кошта
евросовет
европейский совет
словакия
украина
киев
в мире, словакия, украина, киев, роберт фицо, антониу кошта, евросовет, европейский совет
В мире, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Антониу Кошта, Евросовет, Европейский совет
Премьер Словакии час спорил с главой Евросовета из-за Украины

Фицо заявил, что час спорил с Коштой из-за помощи Украине

БРАТИСЛАВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что час спорил с главой Евросовета Антониу Коштой из-за финансовой помощи Украине.
Фицо 12 декабря сообщил, что провел часовой телефонный разговор с Коштой, в котором сообщил главе Евросовета, что на саммите Европейского союза не поддержит ничего, что связано с военными расходами Киева, даже если в Брюсселе придется сидеть до Нового года.
"Я час спорил с председателем Европейского совета господином Коштой, он - о деньгах, я - о людях, он - о деньгах, я - о людях. Так я понял, что в Европе что-то происходит, но я с этим ничего общего иметь не хочу", - сказал Фицо в ходе встречи с членами парламентского комитета по европейским делам, трансляция заседания велась на официальном сайте парламента Словакии в среду.
Он повторил, что на саммите Европейского союза, который запланирован на 18-19 декабря, не поддержит никаких инициатив, которые бы были направлены на финансирование военных расходов Украины, поскольку это будет способствовать продлению конфликта.
"Моя принципиальность заключается в том, что ни одного евро на войну", - заключил Фицо.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Премьер Словакии сравнил Украину с черной дырой
14 декабря, 21:07
 
