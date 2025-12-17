Рейтинг@Mail.ru
Украина потеряла почти 500 тысяч военных, заявило Минобороны - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 17.12.2025 (обновлено: 14:15 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/ukraina-2062634277.html
Украина потеряла почти 500 тысяч военных, заявило Минобороны
Украина потеряла почти 500 тысяч военных, заявило Минобороны - РИА Новости, 17.12.2025
Украина потеряла почти 500 тысяч военных, заявило Минобороны
Армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счёт мобилизации, заявил на расширенном... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:14:00+03:00
2025-12-17T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
андрей белоусов
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062276952.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, андрей белоусов, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Россия
Украина потеряла почти 500 тысяч военных, заявило Минобороны

МО РФ: Украина потеряла почти 500 тысяч военных

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счёт мобилизации, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов.
"Силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих. Благодаря чему Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации граждан", - сказал Белоусов.
В расширенном заседании коллегии Минобороны ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных Сил.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Катастрофическое поражение": на Западе нашли выход из ситуации на Украине
16 декабря, 05:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАндрей БелоусовВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала