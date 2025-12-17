Украина потеряла почти 500 тысяч военных, заявило Минобороны

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счёт мобилизации, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Андрей Белоусов.