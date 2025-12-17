В Киеве запаниковали после резких слов Навроцкого о Зеленском

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ссора президента Польши Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского грозит прекращению поставок и логистическому коллапсу ВСУ, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Навроцкий постоянно говорит ему (Зеленскому — Прим. Ред.), что у Киева не будет ни политической, ни финансовой помощи, если он не изменится и не станет благодарным. А тот, понятное дело, не станет, ну и все. Навроцкий терпеть не будет и закроет кран, что приведет к краху ВСУ", — сказал он.
По словам эксперта, Зеленский зря рассчитывает на связи с премьером Польши Дональдом Туском, который сам находится в крайне натянутых отношениях с Навроцким.
"Поляки свой выбор сделали, и Навроцкий теперь их президент, хочет Зеленский этого или нет. Придется как-то договариваться", — подытожил Соскин.
Ранее Зеленский пригласил Кароля Навроцкого приехать в Киев, который в отличии от своего предшественника Анджея Дуды еще ни разу не посетил Украину, но польский президент отказался от этого приглашения. Канцелярия президента Польши предложила провести встречу глав государств в Варшаве 19 декабря. Детали запланированного визита находятся в стадии проработки.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.
