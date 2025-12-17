В Киеве запаниковали после резких слов Навроцкого о Зеленском

Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.