В Киеве запаниковали после резких слов Навроцкого о Зеленском
05:15 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/ukraina-2062528261.html
В Киеве запаниковали после резких слов Навроцкого о Зеленском
Ссора президента Польши Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского грозит прекращению поставок и логистическому коллапсу ВСУ, такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 17.12.2025
В Киеве запаниковали после резких слов Навроцкого о Зеленском

Соскин: ссора Навроцкого и Зеленского грозит ВСУ логистическим коллапсом

Кароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ссора президента Польши Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского грозит прекращению поставок и логистическому коллапсу ВСУ, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Навроцкий постоянно говорит ему (Зеленскому — Прим. Ред.), что у Киева не будет ни политической, ни финансовой помощи, если он не изменится и не станет благодарным. А тот, понятное дело, не станет, ну и все. Навроцкий терпеть не будет и закроет кран, что приведет к краху ВСУ", — сказал он.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Зеленский должен пригласить Польшу за стол переговоров, заявил Навроцкий
15 декабря, 14:59
15 декабря, 14:59
По словам эксперта, Зеленский зря рассчитывает на связи с премьером Польши Дональдом Туском, который сам находится в крайне натянутых отношениях с Навроцким.
"Поляки свой выбор сделали, и Навроцкий теперь их президент, хочет Зеленский этого или нет. Придется как-то договариваться", — подытожил Соскин.
Вчера польский президент Кароль Навроцкий в интервью порталу Wiadomosci раскритиковал Владимира Зеленского за то, что тот воспринимает помощь от Варшавы как должное. Он также добавил, что между Польшей и Украиной потерян "элемент партнерства".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Зеленский не хочет заключать мирное соглашение, считает Лукашенко
01:13
01:13
Ранее Зеленский пригласил Кароля Навроцкого приехать в Киев, который в отличии от своего предшественника Анджея Дуды еще ни разу не посетил Украину, но польский президент отказался от этого приглашения. Канцелярия президента Польши предложила провести встречу глав государств в Варшаве 19 декабря. Детали запланированного визита находятся в стадии проработки.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Медведчук обвинил Зеленского во лжи
Вчера, 18:20
Вчера, 18:20
 
