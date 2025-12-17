Рейтинг@Mail.ru
Залужный назвал условие гражданской войны на Украине
02:11 17.12.2025 (обновлено: 07:28 17.12.2025)
Залужный назвал условие гражданской войны на Украине
Залужный назвал условие гражданской войны на Украине
Возвращение боевиков с фронта и трудности с их реинтеграцией в общество могут стать привести к гражданской войне на Украине, об этом заявил посол в... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
украина
великобритания
валерий залужный
вооруженные силы украины
верховная рада украины
афганистан
украина
великобритания
афганистан
в мире, украина, великобритания, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины, афганистан
В мире, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Афганистан
Залужный назвал условие гражданской войны на Украине

Залужный заявил, что военные ВСУ могут развязать гражданскую войну на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Возвращение боевиков с фронта и трудности с их реинтеграцией в общество могут стать привести к гражданской войне на Украине, об этом заявил посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала "Новини.LIVE".
По словам Залужного, после завершения войны около одного миллиона боевиков, которые вернутся домой, окажутся в сложном положении из-за нехватки работы, жилья и стабильного дохода.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Американский сенатор прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии
1 декабря, 18:32
"И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации в Украине и угрозе национальной безопасности. Ну, такие, например, как гражданская война", — заявил он.
Экс-главком ВСУ призвал учитывать опыт Второй мировой войны и войны в Афганистане, чтобы избежать политической дестабилизации и проблем с реинтеграцией военных в общество.
"Перспектива возвращения около миллиона наших военнослужащих станет большим вызовом и для страны, и для гражданского общества, и, что характерно, для самих военнослужащих", — заключил Залужный.
Александр Сырский и Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Прокуратура утвердила обвинение против Залужного, Сырского и Порошенко*
8 декабря, 14:45
Вчера секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что генштаб ВСУ требует от Верховной рады ужесточения наказаний для дезертиров, в том числе ограничивая их конституционные права.
В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Миронов прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии на Украине
1 декабря, 14:21
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
