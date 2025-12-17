https://ria.ru/20251217/ukraina-2062518306.html
Залужный назвал условие гражданской войны на Украине
Возвращение боевиков с фронта и трудности с их реинтеграцией в общество могут стать привести к гражданской войне на Украине, об этом заявил посол в... РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Возвращение боевиков с фронта и трудности с их реинтеграцией в общество могут стать привести к гражданской войне на Украине, об этом заявил посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала "Новини.LIVE".
По словам Залужного
, после завершения войны около одного миллиона боевиков, которые вернутся домой, окажутся в сложном положении из-за нехватки работы, жилья и стабильного дохода.
"И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации в Украине
и угрозе национальной безопасности. Ну, такие, например, как гражданская война", — заявил он.
Экс-главком ВСУ
призвал учитывать опыт Второй мировой войны и войны в Афганистане
, чтобы избежать политической дестабилизации и проблем с реинтеграцией военных в общество.
"Перспектива возвращения около миллиона наших военнослужащих станет большим вызовом и для страны, и для гражданского общества, и, что характерно, для самих военнослужащих", — заключил Залужный.
Вчера секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что генштаб ВСУ требует от Верховной рады
ужесточения наказаний для дезертиров, в том числе ограничивая их конституционные права.
В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.