Залужный назвал условие гражданской войны на Украине

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Возвращение боевиков с фронта и трудности с их реинтеграцией в общество могут стать привести к гражданской войне на Украине, об этом заявил посол в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала "Новини.LIVE".

По словам Залужного , после завершения войны около одного миллиона боевиков, которые вернутся домой, окажутся в сложном положении из-за нехватки работы, жилья и стабильного дохода.

"И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации в Украине и угрозе национальной безопасности. Ну, такие, например, как гражданская война", — заявил он.

Экс-главком ВСУ призвал учитывать опыт Второй мировой войны и войны в Афганистане , чтобы избежать политической дестабилизации и проблем с реинтеграцией военных в общество.

"Перспектива возвращения около миллиона наших военнослужащих станет большим вызовом и для страны, и для гражданского общества, и, что характерно, для самих военнослужащих", — заключил Залужный.

Вчера секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что генштаб ВСУ требует от Верховной рады ужесточения наказаний для дезертиров, в том числе ограничивая их конституционные права.

В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.