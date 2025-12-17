Шмыгаль рассказал, сколько стран согласились дать деньги Киеву

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пятнадцать стран обязались выделить Киеву финансовую помощь на военные нужды в 2026 году, заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в соцсети Facebook* после заседания контактной в формате "Рамштайн".
"В 2025 году партнеры обязались направить почти пять миллиардов долларов на украинское оборонное производство и еще около пяти миллиардов – на закупку американского вооружения для Украины", — написал он.
По его утверждению, помочь Киеву деньгами обязались Германия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Черногория, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Чехия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.