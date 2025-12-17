Шмыгаль рассказал, сколько стран согласились дать деньги Киеву

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пятнадцать стран обязались выделить Киеву финансовую помощь на военные нужды в 2026 году, заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в соцсети Facebook* после заседания контактной в формате "Рамштайн".

"В 2025 году партнеры обязались направить почти пять миллиардов долларов на украинское оборонное производство и еще около пяти миллиардов – на закупку американского вооружения для Украины", — написал он.