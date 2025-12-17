Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль рассказал, сколько стран согласились дать деньги Киеву - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:37 17.12.2025 (обновлено: 06:33 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/ukraina-2062515819.html
Шмыгаль рассказал, сколько стран согласились дать деньги Киеву
Шмыгаль рассказал, сколько стран согласились дать деньги Киеву - РИА Новости, 17.12.2025
Шмыгаль рассказал, сколько стран согласились дать деньги Киеву
Пятнадцать стран обязались выделить Киеву финансовую помощь на военные нужды в 2026 году, заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в соцсети Facebook* после РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T01:37:00+03:00
2025-12-17T06:33:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
денис шмыгаль
сергей лавров
facebook
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029760712_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_c6b6b3f78048006e13c151ce8b00c762.jpg
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053308942.html
https://ria.ru/20251105/estoniya-2052957404.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029760712_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92d1ea4a4d4d06d3941aa0ebc9b696a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, денис шмыгаль, сергей лавров, facebook, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, Facebook, НАТО, Мирный план США по Украине
Шмыгаль рассказал, сколько стран согласились дать деньги Киеву

Шмыгаль: 15 стран обязались дать Киеву деньги на оружие

© AP Photo / Vadym SarakhanДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пятнадцать стран обязались выделить Киеву финансовую помощь на военные нужды в 2026 году, заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в соцсети Facebook* после заседания контактной в формате "Рамштайн".
"В 2025 году партнеры обязались направить почти пять миллиардов долларов на украинское оборонное производство и еще около пяти миллиардов – на закупку американского вооружения для Украины", — написал он.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Киев получил 400 беспилотников в рамках инициативы PURL, заявил Шмыгаль
6 ноября, 22:52
По его утверждению, помочь Киеву деньгами обязались Германия, Великобритания, Канада, Нидерланды, Черногория, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Чехия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Эстония выделит средства на закупку Starlink для Украины, заявил Шмыгаль
5 ноября, 13:34
 
В миреУкраинаРоссияКиевДенис ШмыгальСергей ЛавровFacebookНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала