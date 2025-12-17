В Европе дали жесткий отпор Украине: помощи не будет

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Споры об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву не только высветили углубляющийся раскол в ЕС. В очередной раз в перепалку вступили Венгрия и Украина. Отношения между ними никогда не были безоблачными, но сейчас киевский режим сам себя закапывает на дипломатическом поле.

Спор об активах, денежных и людских

Число стран, выступающих против того, чтобы пустить российские средства на финансирование Украины, лишь растет. Вне Европы несогласие уже выразили США и Япония. На континенте же, по данным ресурса Euractiv, идею не поддержали Бельгия, Болгария, Венгрия, Италия, Мальта, Словакия и Чехия. Они опасаются юридических последствий подобного шага.

Громче всех о своей позиции заявил Виктор Орбан. Венгерский премьер не стал прикрывать проблему только правовыми рисками.

© AP Photo / Omar Havana Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе © AP Photo / Omar Havana Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе

"Манипуляции с российскими активами, их изъятие станет объявлением войны", — отметил он в недавнем выступлении.

В Киеве такая оценка вызвала ожидаемо резкую реакцию. Министр иностранных дел Андрей Сибига язвительно прокомментировал высказывание Орбана, написав в соцсети, что премьер Венгрии — "самый ценный замороженный актив России в Европе".

"Поймите, наконец"

В Будапеште в долгу не остались: к Сибиге обратился его коллега Петер Сийярто.

"Пожалуйста, поймите, наконец: это ваша война, а не наша!" — написал дипломат.

На этом заочная дискуссия вроде бы закончилась.

Однако показательно другое: из семи государств Евросоюза, уже выступивших против использования средств России для помощи Украине, Сибига для нападок выбрал именно Венгрию.

Корень проблем

Отношения Киева и Будапешта не ладятся давно. Одна из основных причин — вовсе не расхождения по поводу курса Евросоюза и действий России, а положение этнических венгров в Закарпатье.

© AP Photo / Denes Erdos Члены этнического венгерского меньшинства Украины перед мессой в католической церкви в Ужгороде © AP Photo / Denes Erdos Члены этнического венгерского меньшинства Украины перед мессой в католической церкви в Ужгороде

Несмотря на многочисленные доводы, просьбы и даже требования Будапешта, киевский режим в регионе продолжает украинизацию во всех сферах, включая в первую очередь образование. Венгры банально не могут проходить обучение на родном языке.

Ясно, что корень противостояния вовсе не в Орбане, Сийярто или иной персоне. Симптоматично, кстати, что даже оппозиционные премьеру венгерские политики выступают за расширение прав жителей Закарпатья. То есть конфликт с Будапештом упирается в не объяснимую логически принципиальную несговорчивость Киева.

А уже из этой проблемы произрастают другие. Весной, например, Украина обвинила Венгрию аж в подготовке вторжения. И конечно, киевский режим регулярно указывает на якобы пророссийский характер действий Орбана. Хотя Владимир Путин откровенно признавал: премьер Венгрии действует в интересах только своей страны, а не кого-либо еще.

© AP Photo / Anna Szilagyi Здание парламента Венгрии © AP Photo / Anna Szilagyi Здание парламента Венгрии

Без денег, миссии и членства в ЕС

То, что на днях озвучил Сийярто — "это ваша война, а не наша", — Будапешт пытается донести до партнеров по ЕС тоже очень давно. Отсюда и последовательное противодействие излишней помощи киевскому режиму. Но Венгрия не делает украинских беженцев заложниками политических разногласий, предоставляя им и право на проживание, и льготы.

В Киеве, однако, этого будто не замечают, обращая внимание лишь на несогласие Будапешта выделять Украине деньги от лица всего ЕС.

Венгрия также выступает против принятия Украины в Евросоюз. Но и здесь обвинить Орбана не в чем: правила сообщества подразумевают, что государству с неурегулированными территориальными вопросами там не место.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе

Наконец, как отметил Сийярто в начале недели, его страна намерена заблокировать планы ЕС по размещению на Украине военной учебной миссии союза.

"Это красная линия, пересечения которой Венгрия не допустит ни в коем случае", — заявил министр.

Слова Сийярто прозвучали как раз после перепалки с Сибигой. Не факт, что без этого инцидента венгерский дипломат высказался бы мягче, но поведение украинского министра точно не поспособствовало каким-либо уступкам.

Все зависит от лидеров

Несмотря на эти проблемы, опрошенные РИА Новости эксперты считают, что возможности для улучшения отношений Будапешта и Киева есть. Правда, пока в теории: аналитики сходятся в том, что при нынешних властях примирения не будет.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве

"Я вижу два препятствия. Первое — нынешнее руководство ЕС, второе — действующие власти Украины, — отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. — Ресурс русофобии, который пытались через украинскую тему сделать основным лейтмотивом политики союза, близок к исчерпанию. Это уже всем очевидно. Думаю, сроки нормализации будут ясны после того, как разрешится вопрос мирного урегулирования на Украине".

Политолог Николай Топорнин, в свою очередь, предполагает, что возможны изменения в Венгрии.

"Если на предстоящих весной будущего года парламентских выборах там победит оппозиционная партия "Тиса" — а она опережает по рейтингам правящую "Фидес", — то все перевернется, — считает эксперт. — "Тиса" придерживается противоположных "Фидес" взглядов на поддержку Украины и деньгами, и вооружениями, и дипломатически".

Топорнин также допускает потепление отношений при смене власти в Киеве. Пока, однако, это кажется маловероятным.