Два жителя Херсонской области погибли при ударах ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 17.12.2025 (обновлено: 15:08 17.12.2025)
Два жителя Херсонской области погибли при ударах ВСУ
Два жителя Херсонской области погибли при ударах ВСУ - РИА Новости, 17.12.2025
Два жителя Херсонской области погибли при ударах ВСУ
Два человека погибли, один получил ранения при атаке ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2025
Два жителя Херсонской области погибли при ударах ВСУ

Два жителя погибли, один ранен при ударах ВСУ в Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramСбитый украинский БПЛА в Херсонской области
Сбитый украинский БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Сбитый украинский БПЛА в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранения при атаке ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В Голой Пристани в результате удара по легковому автомобилю погибли двое мужчин", — написал он.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ВС России поразили центр сборки безэкипажных катеров ГУР МО Украины
Вчера, 12:17
Среди пострадавших — 74-летняя жительница Новой Каховки. Ее доставили в Центральную городскую больницу, уточнил Сальдо.
Также после атаки БПЛА получили повреждения частный дом в Алешкинском округе и неэксплуатируемое здание Дома культуры в Костогрызово, добавил глава региона.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра. Она вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022-го. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
