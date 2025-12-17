https://ria.ru/20251217/udar-2062580081.html
Два жителя Херсонской области погибли при ударах ВСУ
Два человека погибли, один получил ранения при атаке ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2025
