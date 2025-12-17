Рейтинг@Mail.ru
В 2025 году прошло 23 международных учения с участием России
17.12.2025
В 2025 году прошло 23 международных учения с участием России
В 2025 году проведено 23 международных учения с участием России, самым масштабным стало стратегическое учение "Запад-2025", заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
В 2025 году прошло 23 международных учения с участием России

Белоусов: в 2025 году прошло 23 международных учения с участием России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСовместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025" в Нижегородской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В 2025 году проведено 23 международных учения с участием России, самым масштабным стало стратегическое учение "Запад-2025", заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Подняли уровень совместного применения и слаженности войск, совместного воздушного и морского патрулирования. Проведено 23 международных учения. Самым масштабным из них стало совместное стратегическое учение "Запад-2025". В нем приняли участие иностранные воинские контингенты из четырех стран и наблюдатели из десяти стран", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
В расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных Сил.
