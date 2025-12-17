В 2025 году прошло 23 международных учения с участием России

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В 2025 году проведено 23 международных учения с участием России, самым масштабным стало стратегическое учение "Запад-2025", заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Подняли уровень совместного применения и слаженности войск, совместного воздушного и морского патрулирования. Проведено 23 международных учения. Самым масштабным из них стало совместное стратегическое учение "Запад-2025". В нем приняли участие иностранные воинские контингенты из четырех стран и наблюдатели из десяти стран", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
В расширенном заседании коллегии Минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных Сил.
Делегация ОДКБ приняла участие в учениях ШОС в Иране
4 декабря, 23:01