В Китае осудили миллиардера Джимми Лая за организацию антиправительственных мятежей в Гонконге. Приговор вынесут в январе — судя по статьям, олигарха ждет пожизненное заключение. Не слишком ли жестоко, учитывая возраст (старику 78 лет) и то, что он и так уже пять лет провел в заточении?

Но посмотрим на этого человека повнимательнее. По сути, Джимми Лай — это абсолютно интернациональный типаж, эдакий гибрид Ходорковского*, Гусинского и Тихановского. Либеральный медиамагнат в мятом пиджачке, который четверть века делал все, чтобы "шатать режим" и отрывать Гонконг от Китая.

В 2014-м Джимми Лай организовал и проплатил "революцию зонтиков". В 2019-м вновь вывел студентов на баррикады. Через свои СМИ призывал иностранные державы и лично президента Трампа "спасать Гонконг". То есть это был в чистом виде мятеж и сепаратизм — причем с расчетом на то, что волнения в Гонконге могут запустить цепную реакцию по всему Китаю.

Натурально, это делалось под соусом того, что Лай хочет построить в Сянгане демократию. Но самое смешное, что демократия здесь возникла только после того, как остров вернулся в родную гавань. А до этого Гонконгом правил английский губернатор, здесь не было ни выборов, ни независимых судов, а местные жители рассматривались колониальной администрацией как абсолютно бесправные существа второго сорта.

Интересно, что Джимми Лай оппозиционер со стажем, но долгое время власти его не трогали. Ему позволили спокойно жить даже после провалившейся "революции зонтиков". Просто удивительно, сколько он успел намутить.

Легенда гласит, что нищий беженец из Китая, работавший в Гонконге на потогонках за миску лапши, где-то раздобыл столько денег, что стал владельцем фабрик и влиятельных СМИ. Ну-ну, мы, конечно, верим.

Как бы то ни было, после ухода британцев с острова он стал прямым агентом влияния Туманного Альбиона. И даже получил за свои труды британский паспорт. Забавно, что сейчас в гонконгском суде он требует предоставить ему английского адвоката.

В свою очередь, китайские власти тоже вовсю использовали старика. Он был ходячей витриной демократии, живым доказательством того, что в Гонконге можно вести оппозиционную деятельность и за это ничего не будет.

Казалось, и опасности он особой не представлял. Все его революционные затеи проваливались бессмысленно и беспощадно, интеллигенты, которых он бросал на баррикады, пользовались этим, чтобы свалить на Запад, студенты — пушечное мясо мятежей — вырастали, приходили в себя и становились добропорядочными гражданами КНР, а либерально-шизоидная пропаганда его изданий надоела всем хуже горькой редьки.

Однако во время студенческих волнений в 2019 году стало ясно, что подобные игры Китай себе больше позволить не может. В условиях противостояния с США, когда Вашингтон официально назначил Пекин главным стратегическим противником, буза в Гонконге могла стать запалом для выступлений внутри КНР. Для американцев, официально разрабатывающих планы войны против Китая, внутренняя нестабильность в стране обеспечила бы идеальный момент для начала военного обострения.

В довершение всего безнаказанность Джимми Лая глубоко возмущала и деморализовала простых гонконгцев. Абсолютное их большинство на протесты не ходило и видело в них только источник всех проблем. Демонстрации и митинги, оплаченные Лаем и его западными патронами, парализовали прекрасный город. Малый бизнес загибался, туристы переставали приезжать, начинались перебои со снабжением.

Гонконгцы, конечно, те еще снобы, но в массе своей они не видят никакого смысла в том, чтобы уходить под старых хозяев. В составе Китая они перестали быть второсортными "туземцами", став полноправными гражданами великой страны. Поэтому студенческие протесты и не перерастают во что-то более серьезное. Если бы Джимми Лай остался на свободе, именно законопослушные гонконгцы были бы расстроены и возмущены.

В результате скандальный олигарх быстренько оказался на нарах.

Американцы, конечно, переживают, Трамп скорбит, западные газеты посвящают Джимми Лаю передовицы. Еще бы, такого агента влияния закрыли. Но, судя по всему, китайские власти вынесли урок из потакания западным агентам и не обращают внимания на потоки обвинений. Влиянию мятежного олигарха c британским паспортом положен предел. Это самая здравая политика в наше сложное время, чреватое большой войной.