https://ria.ru/20251217/turtsija-2062569102.html
СМИ подсчитали, насколько выросли цены на жилье в Турции за 15 лет
СМИ подсчитали, насколько выросли цены на жилье в Турции за 15 лет - РИА Новости, 17.12.2025
СМИ подсчитали, насколько выросли цены на жилье в Турции за 15 лет
Цены на жилье в Турции за последние 15 лет выросли в 41 раз, подсчитало турецкое экономическое издание Ekonomim на основе данных центробанка страны. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:08:00+03:00
2025-12-17T11:08:00+03:00
2025-12-17T11:09:00+03:00
в мире
турция
агра
мугла (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893183685_59:247:3261:2048_1920x0_80_0_0_76799a73a37b3c535bff704831a1d6b6.jpg
https://realty.ria.ru/20250918/turtsiya-2042711000.html
https://realty.ria.ru/20250715/turtsija-2029160532.html
https://realty.ria.ru/20251023/smi-2050026980.html
турция
агра
мугла (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893183685_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_354f0456184addd73c2f7191cfad22cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, агра, мугла (провинция)
В мире, Турция, Агра, Мугла (провинция)
СМИ подсчитали, насколько выросли цены на жилье в Турции за 15 лет
Ekonomim: цены на жилье в Турции за 15 лет выросли в 41 раз
АНКАРА, 17 декабря - РИА Новости.
Цены на жилье в Турции за последние 15 лет выросли в 41 раз, подсчитало турецкое экономическое издание Ekonomim
на основе данных центробанка страны.
Как отмечает издание, в первом квартале 2010 года средняя стоимость квартиры площадью 100 квадратных метров в Турции
составляла около 100,7 тысяч лир. Округленная сумма - 101 тысяч лир - соответствовала примерно 2,37 тысяч долларов по нынешнему курсу.
По данным центрального банка за третий квартал 2025 года, средняя цена аналогичного жилья достигла уже 4 миллиона 255 тысяч лир, что эквивалентно почти 100 тысяч долларам.
"Таким образом, за 15 лет стоимость жилья выросла ровно в 41 раз!" - подчеркивает Ekonomim.
Издание также обращает внимание на влияние инфляции. По его оценке, в начале 2010 года средняя цена квартиры площадью 100 квадратных метров в Турции была ниже эквивалента пятимесячной минимальной заработной платы по нынешним меркам, что наглядно демонстрирует масштабы инфляционных процессов в стране.
Семья с доходом около 2,5 тысяч долларов в месяц фактически лишена возможности приобрести жилье в Турции в текущих рыночных условиях, средняя стоимость жилой недвижимости в стране составляет свыше 96,5 тысяч долларов, подсчитал ранее обозреватель турецкой экономической газеты Ekonomim Алааттин Акташ.
По данным центрального банка Турции, самое доступное жильё представлено в провинции Агры
, где средняя цена квадратного метра составляет 16 611 лир (401 доллар). Таким образом, 100-метровая квартира в Агры обойдется в среднем в 1,6 млн лир (38,6 тысяч долларов).
Наиболее дорогие объекты расположены в провинции Мугла
, где квадратный метр достигает 79 077 лир (1 910 долларов). Высокие цены объясняются концентрацией жилья в туристических зонах, таких как Бодрум
, Мармарис
, Кёйджез, Датча и Фетхие.
Цены на продукты питания, транспортные услуги и жилье сформировали основной вклад в годовую инфляцию Турции в ноябре, следует из материалов, опубликованных ранее Институтом статистики республики (TUIK).