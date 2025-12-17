СМИ подсчитали, насколько выросли цены на жилье в Турции за 15 лет

АНКАРА, 17 декабря - РИА Новости. Цены на жилье в Турции за последние 15 лет выросли в 41 раз, подсчитало турецкое экономическое издание Цены на жилье в Турции за последние 15 лет выросли в 41 раз, подсчитало турецкое экономическое издание Ekonomim на основе данных центробанка страны.

Как отмечает издание, в первом квартале 2010 года средняя стоимость квартиры площадью 100 квадратных метров в Турции составляла около 100,7 тысяч лир. Округленная сумма - 101 тысяч лир - соответствовала примерно 2,37 тысяч долларов по нынешнему курсу.

По данным центрального банка за третий квартал 2025 года, средняя цена аналогичного жилья достигла уже 4 миллиона 255 тысяч лир, что эквивалентно почти 100 тысяч долларам.

"Таким образом, за 15 лет стоимость жилья выросла ровно в 41 раз!" - подчеркивает Ekonomim.

Издание также обращает внимание на влияние инфляции. По его оценке, в начале 2010 года средняя цена квартиры площадью 100 квадратных метров в Турции была ниже эквивалента пятимесячной минимальной заработной платы по нынешним меркам, что наглядно демонстрирует масштабы инфляционных процессов в стране.

Семья с доходом около 2,5 тысяч долларов в месяц фактически лишена возможности приобрести жилье в Турции в текущих рыночных условиях, средняя стоимость жилой недвижимости в стране составляет свыше 96,5 тысяч долларов, подсчитал ранее обозреватель турецкой экономической газеты Ekonomim Алааттин Акташ.

По данным центрального банка Турции, самое доступное жильё представлено в провинции Агры , где средняя цена квадратного метра составляет 16 611 лир (401 доллар). Таким образом, 100-метровая квартира в Агры обойдется в среднем в 1,6 млн лир (38,6 тысяч долларов).

Наиболее дорогие объекты расположены в провинции Мугла , где квадратный метр достигает 79 077 лир (1 910 долларов). Высокие цены объясняются концентрацией жилья в туристических зонах, таких как Бодрум Мармарис , Кёйджез, Датча и Фетхие.