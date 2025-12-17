Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил перспективу отказа Турции от системы "все включено"
09:28 17.12.2025
Эксперт оценил перспективу отказа Турции от системы "все включено"
Эксперт оценил перспективу отказа Турции от системы "все включено"
турция, анталья (провинция), россия, алексей ерхов
Турция, Анталья (провинция), Россия, Алексей Ерхов
Эксперт оценил перспективу отказа Турции от системы "все включено"

Турция не планирует отказываться от системы «все включено» в следующем сезоне

Бассейн отеля в Турции
Бассейн отеля в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 17 дек - РИА Новости. Планов по отказу от системы "все включено" в турецких отелях в следующем туристическом сезоне на данный момент не существует, однако туристический сектор Турции столкнется с острой конкуренцией на фоне сохраняющихся высоких цен на отдых в республике, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил источник в туристической отрасли Антальи.
По словам собеседника РИА Новости, в Турции уже стартовал сезон раннего бронирования, и на данный момент цены остаются на приемлемом уровне.
Источник: отмена "всё включено" в Турции приведет к поиску альтернатив
"Вместе с тем, участники рынка осознают риски усиления конкуренции, связанные с сохраняющейся высокой инфляцией в стране", - сказал собеседник агентства.
Источник подчеркнул, что турецкий туристический рынок будет вынужден адаптироваться к текущим условиям и искать новые подходы для сохранения спроса.
Комментируя возможный отказ от системы "все включено" в следующем туристическом сезоне, представитель турсектора заявил, что подобных планов на данный момент не существует.
"Подобные темы периодически возникают в информационном пространстве, однако носят искусственно раздутый характер и не отражают реальной повестки отрасли", - уточнил он.
В Турции предложили новую меру для корректировки системы "все включено"
Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что существование системы "все включено" в отелях Турции привело к тому, что туристы почти не выходят из отелей и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант, при котором туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел отдых в гостинице "без алкоголя".
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов ранее предупреждал, что отказ от системы "все включено" в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов. Зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу ранее заявил РИА Новости, что такая мера повлечет за собой отток туристов, в том числе российских, в другие страны.
Власти Турции предупредили туриндустрию о трудностях россиян с переводами
