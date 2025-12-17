Эксперт оценил перспективу отказа Турции от системы "все включено"

АНКАРА, 17 дек - РИА Новости. Планов по отказу от системы "все включено" в турецких отелях в следующем туристическом сезоне на данный момент не существует, однако туристический сектор Турции столкнется с острой конкуренцией на фоне сохраняющихся высоких цен на отдых в республике, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил источник в туристической отрасли Антальи.

По словам собеседника РИА Новости, в Турции уже стартовал сезон раннего бронирования, и на данный момент цены остаются на приемлемом уровне.

"Вместе с тем, участники рынка осознают риски усиления конкуренции, связанные с сохраняющейся высокой инфляцией в стране", - сказал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что турецкий туристический рынок будет вынужден адаптироваться к текущим условиям и искать новые подходы для сохранения спроса.

Комментируя возможный отказ от системы "все включено" в следующем туристическом сезоне, представитель турсектора заявил, что подобных планов на данный момент не существует.

"Подобные темы периодически возникают в информационном пространстве, однако носят искусственно раздутый характер и не отражают реальной повестки отрасли", - уточнил он.

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу ранее заявил, что существование системы "все включено" в отелях Турции привело к тому, что туристы почти не выходят из отелей и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от этой системы и перейти на вариант, при котором туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел отдых в гостинице "без алкоголя".