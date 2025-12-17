https://ria.ru/20251217/turisty-2062628619.html
Все туристы, найденные в Пермском крае, вернулись домой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Все свердловские туристы, найденные в районе горы Ослянки в Пермском крае, уже вернулись домой, сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев.
"Насколько я знаю, все уже дома", – сказал собеседник агентства.
Группа свердловских туристов на снегоходах не вернулась на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае
вечером в минувшую субботу, 13 декабря. Из 15 человек на турбазу приехали только двое мужчин, они еще на маршруте отделились от товарищей. Местонахождение 13 человек оставалось неизвестным, связи с ними не было. Следователи завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей. Вечером в понедельник управление СК РФ
по региону информировало, что туристы найдены, им ничего не угрожает.
Как рассказывал ранее РИА Новости Челышев, группу осмотрели медики, эвакуация завершена. Туристы, уточнял он, заблудились и съехали не в ту сторону, со снегоходами у них все было в порядке, но в какой-то момент кончился бензин. Впоследствии от госпитализации они отказались, поясняли агентству в краевом минздраве.
Группу искали около 70 человек добровольцев "ЛизыАлерт", сотрудников профильных ведомств, местных жителей, близких пропавших. Поиски затрудняли снегопад, сильные порывы ветра и плохая видимость.
Гора Ослянка считается самой высокой вершиной Среднего Урала, находится на северо-востоке Пермского края, ее высота составляет 1119 метров над уровнем моря.