Все туристы, найденные в Пермском крае, вернулись домой - РИА Новости, 17.12.2025
14:02 17.12.2025
Все туристы, найденные в Пермском крае, вернулись домой
Все туристы, найденные в Пермском крае, вернулись домой
Все свердловские туристы, найденные в районе горы Ослянки в Пермском крае, уже вернулись домой, сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда...
2025-12-17T14:02:00+03:00
2025-12-17T14:02:00+03:00
происшествия
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
пермский край
россия
происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
Все туристы, найденные в Пермском крае, вернулись домой

Все найденные в Пермском крае туристы уже вернулись домой

© ГУ МЧС России по Пермскому краюПоиски туристов в Пермском крае. Кадр видео
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© ГУ МЧС России по Пермскому краю
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Все свердловские туристы, найденные в районе горы Ослянки в Пермском крае, уже вернулись домой, сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев.
"Насколько я знаю, все уже дома", – сказал собеседник агентства.
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Туристы, потерявшиеся под Пермью, перепутали спуск с горы, сообщил источник
15 декабря, 22:06
Группа свердловских туристов на снегоходах не вернулась на точку сбора у горы Ослянка в Пермском крае вечером в минувшую субботу, 13 декабря. Из 15 человек на турбазу приехали только двое мужчин, они еще на маршруте отделились от товарищей. Местонахождение 13 человек оставалось неизвестным, связи с ними не было. Следователи завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения людей. Вечером в понедельник управление СК РФ по региону информировало, что туристы найдены, им ничего не угрожает.
Как рассказывал ранее РИА Новости Челышев, группу осмотрели медики, эвакуация завершена. Туристы, уточнял он, заблудились и съехали не в ту сторону, со снегоходами у них все было в порядке, но в какой-то момент кончился бензин. Впоследствии от госпитализации они отказались, поясняли агентству в краевом минздраве.
Группу искали около 70 человек добровольцев "ЛизыАлерт", сотрудников профильных ведомств, местных жителей, близких пропавших. Поиски затрудняли снегопад, сильные порывы ветра и плохая видимость.
Гора Ослянка считается самой высокой вершиной Среднего Урала, находится на северо-востоке Пермского края, ее высота составляет 1119 метров над уровнем моря.
Поиски туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Найденные в Пермском крае туристы отказались от госпитализации
16 декабря, 10:16
 
