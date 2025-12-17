В РСТ рассказали, сколько россиян посетили заграницу в 2025 году

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Порядка 14 миллионов россиян посетят с туристическими целями заграницу по итогам 2025 года, из них около 8 миллионов - по пакетным турам, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, выездной туризм в этом году растет темпами выше, чем внутренний.

"Рост составил 14% по этому году. И только пакетными турами, уже в декабре можно приблизительно сказать, воспользовалось минимум 8 миллионов наших туристов, а всего с туристическими целями за рубеж выедет 14 миллионов человек", - сказал Горин.

Он добавил, что на первом месте по популярности у туристов из России - Турция, включая и классический туризм, и транзитные перевозки. В этом году республику посетит до 7 миллионов россиян, что является "фактически" доковидным результатом.

Также Горин отметил, что выросло количество поездок в Египет - на 36%. В Таиланд - на 10%, а по итогам года страну посетит 2 миллиона туристов из РФ, что является абсолютным рекордом, даже в сравнении с доковидным периодом. Прирост поездок во Вьетнам по году составил 173%, чему поспособствовала международная авиаперевозка. Число поездок в Китай выросло на 26%, добавил Горин.

"У нас хорошие перспективы по Китаю, включая как материковый Китай, так и остров Хайнань... В лидерах тоже нужно отметить далекие страны, которые стали к нам намного ближе. Это Мальдивы, Куба, Шри-Ланка", - отметил он.