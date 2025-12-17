Рейтинг@Mail.ru
17:38 17.12.2025
В РСТ рассказали, сколько россиян посетили заграницу в 2025 году
Порядка 14 миллионов россиян посетят с туристическими целями заграницу по итогам 2025 года, из них около 8 миллионов - по пакетным турам, сообщил вице-президент РИА Новости, 17.12.2025
россия, китай, турция, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст)
Россия, Китай, Турция, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ)
РСТ: около 14 миллионов россиян посетили заграницу по итогам 2025 года

© iStock.com / frantic00Туристка смотрит на пляж Коньяалты, Анталья
Туристка смотрит на пляж Коньяалты, Анталья - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© iStock.com / frantic00
Туристка смотрит на пляж Коньяалты, Анталья. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Порядка 14 миллионов россиян посетят с туристическими целями заграницу по итогам 2025 года, из них около 8 миллионов - по пакетным турам, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, выездной туризм в этом году растет темпами выше, чем внутренний.
Москва - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В РСТ назвали самые популярные у туристов города России
Вчера, 17:17
"Рост составил 14% по этому году. И только пакетными турами, уже в декабре можно приблизительно сказать, воспользовалось минимум 8 миллионов наших туристов, а всего с туристическими целями за рубеж выедет 14 миллионов человек", - сказал Горин.
Он добавил, что на первом месте по популярности у туристов из России - Турция, включая и классический туризм, и транзитные перевозки. В этом году республику посетит до 7 миллионов россиян, что является "фактически" доковидным результатом.
Также Горин отметил, что выросло количество поездок в Египет - на 36%. В Таиланд - на 10%, а по итогам года страну посетит 2 миллиона туристов из РФ, что является абсолютным рекордом, даже в сравнении с доковидным периодом. Прирост поездок во Вьетнам по году составил 173%, чему поспособствовала международная авиаперевозка. Число поездок в Китай выросло на 26%, добавил Горин.
"У нас хорошие перспективы по Китаю, включая как материковый Китай, так и остров Хайнань... В лидерах тоже нужно отметить далекие страны, которые стали к нам намного ближе. Это Мальдивы, Куба, Шри-Ланка", - отметил он.
Кроме того, Горин сообщил, что иностранные компании помогают России развивать выездной туризм. "В этом году их доля выросла на 8,8%, 4 миллиона пассажиров воспользовались услугами иностранных авиакомпаний. И что хорошо, как раз растет количество иностранных перевозчиков. Просто две цифры; 21 российская авиакомпания выполняет полеты в 29 стран, а 65 иностранных авиакомпаний летают к нам из 33 стран. И здесь как раз и транзитные перевозки тоже получаются востребованы", - заключил он.
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Решетников рассказал о росте числа турпоездок по России
20 ноября, 11:35
 
РоссияКитайТурцияДмитрий ГоринРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
