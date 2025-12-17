Цыбульский представил потенциал международного сотрудничества в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 17 дек - РИА Новости. Международное межрегиональное сотрудничество в Арктике имеет большой потенциал, однако необходимо активизировать проектную деятельность в рамках Северного форума, отметил на 45-м заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который возглавляет рабочую группу по вопросам Арктики.

Совет глав субъектов РФ был создан в 2003 году на основе рекомендаций Госсовета и в соответствии с поручением Президента России для оказания содействия российским регионам в развитии международных и внешнеэкономических связей, а также обеспечения возможности их участия в подготовке предложений по тем или иным внешнеполитическим инициативам.

Как отметили участники заседания, в условиях нарастающей геополитической напряженности международное межрегиональное сотрудничество в Арктике приобретает не просто дополнительную значимость, а становится одними из ключевых инструментов устойчивого развития северных территорий и выстраивания долгосрочных внешних связей. Именно на региональном уровне сегодня реализуются прикладные проекты, которые напрямую влияют на социально-экономическое развитие Арктики и формируют объективный, содержательный образ России как ответственного, технологически развитого и открытого к взаимодействию арктического государства.

В текущих условиях единственной действующей площадкой для развития межрегионального взаимодействия в высоких широтах остается международная неправительственная организация северных регионов "Северный форум". Сегодня в ее состав входят 10 субъектов Российской Федерации и два зарубежных участника - штат Аляска (США) и провинция Канвондо (Южная Корея).

По словам губернатора Архангельской области, ряд субъектов РФ воздерживается от участия в работе организации, не имея четкого понимания ее практической пользы, ограниченного круга зарубежных участников, фактического отсутствия системной проектной деятельности, а также существующих условий участия, предполагающих уплату обязательного членского взноса.

"В этой связи считаем необходимым интенсифицировать проектную деятельность в рамках Северного форума именно по арктической тематике - с привлечением МИД России, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики России и других федеральных ведомств - для поиска источников финансирования и реализации целевых проектов по развитию Российской Арктики", - отметил губернатор Архангельской области.