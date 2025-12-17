Рейтинг@Mail.ru
Цыбульский представил потенциал международного сотрудничества в Арктике
Архангельская область
Архангельская область
 
10:13 17.12.2025
Цыбульский представил потенциал международного сотрудничества в Арктике
Цыбульский представил потенциал международного сотрудничества в Арктике - РИА Новости, 17.12.2025
Цыбульский представил потенциал международного сотрудничества в Арктике
Международное межрегиональное сотрудничество в Арктике имеет большой потенциал, однако необходимо активизировать проектную деятельность в рамках Северного... РИА Новости, 17.12.2025
архангельская область
арктика
архангельская область
александр цыбульский
арктика
архангельская область
арктика, архангельская область, александр цыбульский
Архангельская область, Арктика, Архангельская область, Александр Цыбульский
Цыбульский представил потенциал международного сотрудничества в Арктике

Цыбульский отметил потенциал международного сотрудничества в Арктике

Александр Цыбульский
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Александр Цыбульский. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 17 дек - РИА Новости. Международное межрегиональное сотрудничество в Арктике имеет большой потенциал, однако необходимо активизировать проектную деятельность в рамках Северного форума, отметил на 45-м заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который возглавляет рабочую группу по вопросам Арктики.
Совет глав субъектов РФ был создан в 2003 году на основе рекомендаций Госсовета и в соответствии с поручением Президента России для оказания содействия российским регионам в развитии международных и внешнеэкономических связей, а также обеспечения возможности их участия в подготовке предложений по тем или иным внешнеполитическим инициативам.
Как отметили участники заседания, в условиях нарастающей геополитической напряженности международное межрегиональное сотрудничество в Арктике приобретает не просто дополнительную значимость, а становится одними из ключевых инструментов устойчивого развития северных территорий и выстраивания долгосрочных внешних связей. Именно на региональном уровне сегодня реализуются прикладные проекты, которые напрямую влияют на социально-экономическое развитие Арктики и формируют объективный, содержательный образ России как ответственного, технологически развитого и открытого к взаимодействию арктического государства.
В текущих условиях единственной действующей площадкой для развития межрегионального взаимодействия в высоких широтах остается международная неправительственная организация северных регионов "Северный форум". Сегодня в ее состав входят 10 субъектов Российской Федерации и два зарубежных участника - штат Аляска (США) и провинция Канвондо (Южная Корея).
По словам губернатора Архангельской области, ряд субъектов РФ воздерживается от участия в работе организации, не имея четкого понимания ее практической пользы, ограниченного круга зарубежных участников, фактического отсутствия системной проектной деятельности, а также существующих условий участия, предполагающих уплату обязательного членского взноса.
"В этой связи считаем необходимым интенсифицировать проектную деятельность в рамках Северного форума именно по арктической тематике - с привлечением МИД России, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики России и других федеральных ведомств - для поиска источников финансирования и реализации целевых проектов по развитию Российской Арктики", - отметил губернатор Архангельской области.
Также Цыбульский предложил Совету губернаторов Северного форума на начальном этапе предусмотреть возможность ознакомительного участия в деятельности организации заинтересованных субъектов РФ без уплаты членских взносов. Реализация этих предложений позволит регионам глубже погрузиться в работу форума, объективно оценить его потенциал и одновременно укрепить Северный форум в качестве ключевой международной площадки для продвижения российских интересов в Арктике.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Цыбульский на форуме рассказал о вызовах времени для Архангельской области
9 декабря, 16:41
 
Архангельская областьАрктикаАрхангельская областьАлександр Цыбульский
 
 
