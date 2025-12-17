Рейтинг@Mail.ru
Второй этап строительства теннисного центра начался в Смоленске
Смоленская область
Смоленская область
 
16:52 17.12.2025
Второй этап строительства теннисного центра начался в Смоленске
Второй этап строительства теннисного центра начался в Смоленске
В Смоленске инвестиционный проект по строительству нового центра настольного тенниса на проспекте Гагарина выполняется с опережением графика
смоленская область
смоленск
россия
александр новиков
спорт
смоленск
россия
смоленск, россия, александр новиков, спорт
Смоленская область, Смоленск, Россия, Александр Новиков, Спорт
Второй этап строительства теннисного центра начался в Смоленске

Второй этап строительства современного теннисного центра начался в Смоленске

© Фото : Пресс-служба администрации СмоленскаВторой этап строительства теннисного центра начался в Смоленске
Второй этап строительства теннисного центра начался в Смоленске - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Смоленска
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Смоленске инвестиционный проект по строительству нового центра настольного тенниса на проспекте Гагарина выполняется с опережением графика, и подрядная организация уже приступила к выполнению работ второго этапа, сообщает пресс-служба городской администрации.
Проект инициирован Федерацией настольного тенниса России.
На сегодняшний день завершены основные конструктивные работы: устроена фундаментная плита, практически завершен монтаж металлического каркаса здания и возведены две монолитные подпорные стены. На объект уже подведены инженерные сети водоснабжения и канализации. Со следующей недели строители приступят к подведению газоснабжения, после чего начнется этап внутренней отделки помещений.
Новый спортивный объект будет представлять собой современное одноэтажное модульное здание площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, рассчитанное на одновременные занятия до 48 спортсменов. В его составе запланированы профессиональный игровой зал на 12 площадок, раздевалки, санузлы и необходимые вспомогательные помещения. Общий объем финансирования проекта составляет 45,6 миллиона рублей. Официальное открытие центра запланировано на май 2026 года.
"Развитие спортивной инфраструктуры – один из наших ключевых приоритетов. Строительство такого современного центра настольного тенниса не только даст нашим спортсменам, любителям и молодежи новые возможности для тренировок, но и повысит привлекательность Смоленска как города, комфортного для жизни и здоровья", — цитирует пресс-служба главу Смоленска Александра Новикова.
Параллельно в городе продолжается реализация еще одного спортивного инвестиционного проекта — строительства акватермального комплекса "Термолэнд-Дельфин". В настоящее время на площадке идет монтаж свайного основания под будущий фундамент для последующей заливки бетонного монолита. На территории более 7 тысяч квадратных метров к 2027 году будут доступны аквапарк, бассейн, ванны с минеральной водой, сауны и парные, а также спортивные залы. Этот комплекс реализуется в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" при поддержке министерства спорта Российской Федерации.
Смоленская область Смоленск Россия Александр Новиков Спорт
 
 
