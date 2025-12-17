Второй этап строительства теннисного центра начался в Смоленске

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В Смоленске инвестиционный проект по строительству нового центра настольного тенниса на проспекте Гагарина выполняется с опережением графика, и подрядная организация уже приступила к выполнению работ второго этапа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Проект инициирован Федерацией настольного тенниса России.

На сегодняшний день завершены основные конструктивные работы: устроена фундаментная плита, практически завершен монтаж металлического каркаса здания и возведены две монолитные подпорные стены. На объект уже подведены инженерные сети водоснабжения и канализации. Со следующей недели строители приступят к подведению газоснабжения, после чего начнется этап внутренней отделки помещений.

Новый спортивный объект будет представлять собой современное одноэтажное модульное здание площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, рассчитанное на одновременные занятия до 48 спортсменов. В его составе запланированы профессиональный игровой зал на 12 площадок, раздевалки, санузлы и необходимые вспомогательные помещения. Общий объем финансирования проекта составляет 45,6 миллиона рублей. Официальное открытие центра запланировано на май 2026 года.

"Развитие спортивной инфраструктуры – один из наших ключевых приоритетов. Строительство такого современного центра настольного тенниса не только даст нашим спортсменам, любителям и молодежи новые возможности для тренировок, но и повысит привлекательность Смоленска как города, комфортного для жизни и здоровья", — цитирует пресс-служба главу Смоленска Александра Новикова.