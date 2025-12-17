Новые уличные светильники установили в центре Москвы

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новые уличные светильники установили на детских площадках, пешеходных маршрутах и зонах отдыха в Центральном административном округе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили новые и модернизировали существующие системы уличного освещения в Центральном административном округе (ЦАО)", - говорится в сообщении.

На сайте уточнили, что конструкции были обновлены в Таганском, Мещанском и Тверском районах на детских площадках, пешеходных маршрутах и в зонах отдыха.