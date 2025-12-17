Рейтинг@Mail.ru
Новые уличные светильники установили в центре Москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:07 17.12.2025
Новые уличные светильники установили в центре Москвы
Новые уличные светильники установили в центре Москвы - РИА Новости, 17.12.2025
Новые уличные светильники установили в центре Москвы
Новые уличные светильники установили на детских площадках, пешеходных маршрутах и зонах отдыха в Центральном административном округе Москвы, сообщается на сайте РИА Новости, 17.12.2025
Москва, ЦАО
Новые уличные светильники установили в центре Москвы

В ЦАО Москвы установили новые уличные светильники

Предновогодняя Москва. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новые уличные светильники установили на детских площадках, пешеходных маршрутах и зонах отдыха в Центральном административном округе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили новые и модернизировали существующие системы уличного освещения в Центральном административном округе (ЦАО)", - говорится в сообщении.
На сайте уточнили, что конструкции были обновлены в Таганском, Мещанском и Тверском районах на детских площадках, пешеходных маршрутах и в зонах отдыха.
"Работы по модернизации городской инфраструктуры ЦАО будут продолжены", - добавили на сайте мэра и правительства Москвы.
В Москве установили более тысячи новогодних елей
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЦАО
 
 
