Новые уличные светильники установили в центре Москвы
Новые уличные светильники установили в центре Москвы
2025-12-17T11:07:00+03:00
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новые уличные светильники установили на детских площадках, пешеходных маршрутах и зонах отдыха в Центральном административном округе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили новые и модернизировали существующие системы уличного освещения в Центральном административном округе (ЦАО)", - говорится в сообщении.
На сайте уточнили, что конструкции были обновлены в Таганском, Мещанском и Тверском районах на детских площадках, пешеходных маршрутах и в зонах отдыха.
"Работы по модернизации городской инфраструктуры ЦАО будут продолжены", - добавили на сайте мэра и правительства Москвы.