Россияне назвали главные причины для возможной смены банка

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главным триггером для отказа россиян от услуг банка является повышение стоимости обслуживания и появление скрытых комиссий, на втором месте - ухудшение работы мобильного приложения, Главным триггером для отказа россиян от услуг банка является повышение стоимости обслуживания и появление скрытых комиссий, на втором месте - ухудшение работы мобильного приложения, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Исследование выявило, какие факторы могут стать причиной отказа россиян от услуг банка. Главным триггером стало повышение стоимости обслуживания и появление скрытых комиссий – это указали 38% участников исследования. На втором месте (27%) ухудшение работы мобильного приложения и технические сбои", - посчитали аналитики.

Еще 19% опрошенных готовы сменить банк при непрозрачных условиях бонусных программ, сложностях с использованием кешбэка или "сгорании" баллов. Еще 11% участников отметили, что причиной отказа может стать ухудшение качества клиентского сервиса, а для 5% критическим фактором станет снижение выгоды от бонусных программ и сокращение партнерских предложений.

Более того, для большинства россиян (48%) система кешбэка с реальными деньгами, которые можно потратить на путешествия, покупки, рестораны и развлечения, является наиболее привлекательной при выборе банка. "Еще 29% отдают предпочтение внутренней валюте банков и экосистемным бонусам, а 23% выбирают мили и партнерские программы", - отмечается в исследовании.

Аналитики также выяснили, что рынок карт в России выходит далеко за рамки базового кешбэка, поэтому многие банки предлагают дополнительные преимущества, что напрямую влияет на решение при выборе банка и карты.

"Так, 38% участников отмечают, что бонусная программа является важным фактором, 45% воспринимают ее как дополнительный плюс, а 17% говорят, что бонусы почти не влияют на окончательное решение", - говорится в исследовании.

При этом 46% опрошенных россиян планируют тратить бонусы на покупки в партнерских магазинах, еще 26% - на авиабилеты и путешествия, 19% - на рестораны и развлечения, а 9% - на оплату коммунальных услуг.