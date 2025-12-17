Рейтинг@Mail.ru
Трамп за год подписал больше указов, чем за весь первый срок, пишет WP - РИА Новости, 17.12.2025
13:17 17.12.2025
Трамп за год подписал больше указов, чем за весь первый срок, пишет WP
Трамп за год подписал больше указов, чем за весь первый срок, пишет WP - РИА Новости, 17.12.2025
Трамп за год подписал больше указов, чем за весь первый срок, пишет WP
Президент США Дональд Трамп подписал менее чем за год с момента возвращения на пост больше президентских указов, чем за весь свой первый президентский срок,... РИА Новости, 17.12.2025
Трамп за год подписал больше указов, чем за весь первый срок, пишет WP

WP: Трамп за год подписал больше указов, чем за весь свой первый срок

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал менее чем за год с момента возвращения на пост больше президентских указов, чем за весь свой первый президентский срок, пишет газета Washington Post.
"Президент Дональд Трамп подписал больше президентских указов менее чем за год своего президентского срока, чем он сделал это за весь свой первый срок", - пишет газета.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп рассказал, как самолет-невидимка становится видимым
Вчера, 06:08
В понедельник Трамп подписал 221-й указ, согласно которому фентанил признаётся "оружием массового поражения". При этом за свой первый срок Трамп подписал 220 указов.
Газета также указывает, что треть указов, подписанных Трампом, была открыто обжалована в суде.
Уже за первые 100 часов на посту во второй президентский срок сразу после инаугурации Трамп подписал рекордное количество указов. По поводу своих первых 100 дней республиканец задолго до 30 апреля, когда они истекли, высказался, что стал самым эффективным среди американских президентов с "самыми успешными 100 днями в истории".
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп в среду обратится к нации
Вчера, 07:00
 
