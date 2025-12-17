Рейтинг@Mail.ru
10:04 17.12.2025
Трамп возмутился недостатком камер в университете, где произошла стрельба
Трамп возмутился недостатком камер в университете, где произошла стрельба
в мире, брауновский университет, сша, дональд трамп
В мире, Брауновский университет, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Mark StockwellЭкстренные службы на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд
Экстренные службы на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп возмутился отсутствием достаточного количества камер видеонаблюдения в Брауновском университете, где 13 декабря произошла стрельба, американский лидер отметил, что этому нет оправдания.
"Почему в Брауновском университете было так мало камер видеонаблюдения? Этому нет оправдания", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
В результате стрельбы в Брауновском университете погибли два человека, девять пострадали. Местная полиция сообщила о задержании подозреваемого, но вскоре отчиталась о его освобождении. Поиски злоумышленника продолжаются.
15 декабря, 23:55
Трамп заявил, что мотивы стрелявшего в Брауновском университете неизвестны
15 декабря, 23:55
 
