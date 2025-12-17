https://ria.ru/20251217/tramp-2062534604.html
Трамп в среду обратится к нации
Трамп в среду обратится к нации - РИА Новости, 17.12.2025
Трамп в среду обратится к нации
Президент США Дональд Трамп в среду встретит самолет, который доставит в США тела погибших в Сирии американских военных, а вечером обратится к нации, следует из РИА Новости, 17.12.2025
Трамп в среду вечером расскажет нации о достижениях своей администрации