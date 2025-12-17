Рейтинг@Mail.ru
Трамп в среду обратится к нации - РИА Новости, 17.12.2025
07:00 17.12.2025
Трамп в среду обратится к нации
Президент США Дональд Трамп в среду встретит самолет, который доставит в США тела погибших в Сирии американских военных, а вечером обратится к нации, следует из РИА Новости, 17.12.2025
в мире, сша, сирия, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Сирия, Дональд Трамп, Каролин Левитт
ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду встретит самолет, который доставит в США тела погибших в Сирии американских военных, а вечером обратится к нации, следует из расписания американского лидера.
Согласно расписанию, в 13.15 (19.15 мск) президент с супругой Меланьей встретит самолет, который доставит на родину останки военных США, погибших при атаке в Сирии.
В 21.00 по вашингтонскому времени (5.00 четверга мск) Трамп выступит с обращением к нации. Сам он тему не анонсировал, но пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отмечала, что американский лидер расскажет об исторических достижениях своей администрации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп признался, что хотел бы не видеть многих вещей
