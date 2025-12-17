Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, как самолет-невидимка становится видимым
06:08 17.12.2025
Трамп рассказал, как самолет-невидимка становится видимым
Трамп рассказал, как самолет-невидимка становится видимым - РИА Новости, 17.12.2025
Трамп рассказал, как самолет-невидимка становится видимым
Президент США Дональд Трамп рассказал, как бомбардировщик B-2 становится видимым. РИА Новости, 17.12.2025
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
Трамп рассказал, как самолет-невидимка становится видимым

Трамп: самолет-невидимка B-2 становится видимым, когда открывает бомбоотсеки

© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, как бомбардировщик B-2 становится видимым.
"И единственный раз, когда кто-то может увидеть эти самолеты, - это когда открываются бомбоотсеки... По какой-то причине самолет становится полностью видимым! Нехорошо! И я видел, как это происходит, как будто я сижу дома и смотрю... Это потрясающе. Ситуационная комната - потрясающее место. Я смотрю – пин-пин, пин-пин", – сказал Трамп в Белом доме, активно жестикулируя и изображая открытие и закрытие бомбоотсеков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп признался, что хотел бы не видеть многих вещей
05:58
Так президент рассказывал гостям приема в Белом доме по случаю Хануки об операции США против Ирана.
Диалог США и Ирана при посредничестве Омана был прерван в июне после ударов Израиля, а затем и Соединенных Штатов по объектам на иранской территории.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трампу подарили кипу с его портретом
05:35
 
