Трамп рассказал, как самолет-невидимка становится видимым

ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, как бомбардировщик B-2 становится видимым.
"И единственный раз, когда кто-то может увидеть эти самолеты, - это когда открываются бомбоотсеки... По какой-то причине самолет становится полностью видимым! Нехорошо! И я видел, как это происходит, как будто я сижу дома и смотрю... Это потрясающе. Ситуационная комната - потрясающее место. Я смотрю – пин-пин, пин-пин", – сказал Трамп в Белом доме, активно жестикулируя и изображая открытие и закрытие бомбоотсеков.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.