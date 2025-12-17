Рейтинг@Mail.ru
17.12.2025
05:58 17.12.2025
Трамп признался, что хотел бы не видеть многих вещей
Трамп признался, что хотел бы не видеть многих вещей

Трамп заявил, что не хочет видеть многие вещи, на которые ему пришлось смотреть

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы не видеть многих вещей, на которые ему пришлось смотреть на посту главы государства.
"Мне приходится видеть вещи как президенту, которые я бы не хотел видеть", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме в контексте кадров нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Трамп убежден, что журналисты ждут его падения со сцены
В миреИзраильСШАДональд ТрампХАМАС
 
 
