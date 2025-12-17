https://ria.ru/20251217/tramp-2062529419.html
Трампу подарили кипу с его портретом
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Коллекция президента США Дональда Трампа пополнилась новым необычным головным убором: американскому лидеру на мероприятии в Белом доме подарили кипу с его портретом, передает корреспондент РИА Новости.
Президент США
выступал в своей резиденции по случаю Хануки. В зале было множество гостей в кипах. Большинство головных уборов были синими или черными, но некоторые выделялись: заметна была красная кипа с надписью "Трамп
", а также несколько головных уборов, на которых изображен президент США с поднятой рукой после пережитого покушения летом прошлого года. Одну передали в руки президенту.
Трамп поднял кипу со своим изображением, показав гостям, которые фотографировали американского лидера на телефоны.
Президент США известен своей любовью к головным уборам, в его коллекции много разноцветных кепок с агитацией в его поддержку. На прошлой неделе хоккеисты олимпийской сборной 1980 года подарили ему белую ковбойскую шляпу. Тогда он примерил новинку, а сейчас не стал.