Трампу подарили кипу с его портретом - РИА Новости, 17.12.2025
05:35 17.12.2025
Трампу подарили кипу с его портретом
Трампу подарили кипу с его портретом - РИА Новости, 17.12.2025
Трампу подарили кипу с его портретом
Коллекция президента США Дональда Трампа пополнилась новым необычным головным убором: американскому лидеру на мероприятии в Белом доме подарили кипу с его... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
сша
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трампу подарили кипу с его портретом

РИА Новости: Трампу на Хануку подарили кипу с его портретом

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Коллекция президента США Дональда Трампа пополнилась новым необычным головным убором: американскому лидеру на мероприятии в Белом доме подарили кипу с его портретом, передает корреспондент РИА Новости.
Президент США выступал в своей резиденции по случаю Хануки. В зале было множество гостей в кипах. Большинство головных уборов были синими или черными, но некоторые выделялись: заметна была красная кипа с надписью "Трамп", а также несколько головных уборов, на которых изображен президент США с поднятой рукой после пережитого покушения летом прошлого года. Одну передали в руки президенту.
Трамп поднял кипу со своим изображением, показав гостям, которые фотографировали американского лидера на телефоны.
Президент США известен своей любовью к головным уборам, в его коллекции много разноцветных кепок с агитацией в его поддержку. На прошлой неделе хоккеисты олимпийской сборной 1980 года подарили ему белую ковбойскую шляпу. Тогда он примерил новинку, а сейчас не стал.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп заявил, что многие конгрессмены в США не любят Израиль
05:21
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
