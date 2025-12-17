Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф обладает наилучшими качествами для переговорщика, заявил Трамп
05:23 17.12.2025
Уиткофф обладает наилучшими качествами для переговорщика, заявил Трамп
2025-12-17T05:23:00+03:00
2025-12-17T05:23:00+03:00
в мире
россия
нью-йорк (город)
сша
дональд трамп
стив уиткофф
россия
нью-йорк (город)
сша
в мире, россия, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф ранее ничего не знал о России, однако обладает наилучшими качествами, чтобы стать переговорщиком по урегулированию конфликта на Украине.
"На протяжении 20 лет я имел дело со всеми в Нью-Йорке, когда я встретил этого парня, то сразу заметил одну вещь: у него были наилучшие качества. Он занимался недвижимостью в Нью-Йорке. Он ничего не знал о реках и границах в России… у Стива наилучший характер. У меня есть другие ребята, они отличные переговорщики, но с ними приходится развязать третью мировую войну, прежде чем заключить сделку", - заявил Трамп на мероприятии в Белом доме.
Трамп заявил, что урегулирование на Украине близко
В миреРоссияНью-Йорк (город)СШАДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
Заголовок открываемого материала