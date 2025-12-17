https://ria.ru/20251217/tramp-2062528782.html
Трамп заявил, что многие конгрессмены в США не любят Израиль
Президент США Дональд Трамп заявил, что многие законодатели в конгрессе не любят Израиль и ситуация становится только хуже. РИА Новости, 17.12.2025
