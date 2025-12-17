Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что многие конгрессмены в США не любят Израиль - РИА Новости, 17.12.2025
05:21 17.12.2025
Трамп заявил, что многие конгрессмены в США не любят Израиль
Трамп заявил, что многие конгрессмены в США не любят Израиль
Президент США Дональд Трамп заявил, что многие законодатели в конгрессе не любят Израиль и ситуация становится только хуже. РИА Новости, 17.12.2025
2025
Трамп заявил, что многие конгрессмены в США не любят Израиль

Трамп: многие конгрессмены в США не любят Израиль и ситуация становится хуже

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что многие законодатели в конгрессе не любят Израиль и ситуация становится только хуже.
"В конгрессе много людей, которые не любят Израиль.... Они ненавидят Израиль. И если бы 15 лет назад вы сказали мне, что такое возможно, я бы ответил: ни за что, это невозможно. Но это происходит, и, очевидно, ситуация становится все хуже и хуже. В меньшей степени (это происходит - ред.) в сенате, но и там уже начинают появляться признаки", - сказал Трамп на приеме в Белом доме в честь еврейского праздника Ханука.
Праздник Хануки иудеи отмечают восемь дней. В 2025 году он начался с заходом солнца 14 декабря.
Герцог напомнил о суверенитете Израиля на фоне просьбы Трампа о Нетаньяху
