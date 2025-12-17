Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что урегулирование на Украине близко - РИА Новости, 17.12.2025
05:16 17.12.2025 (обновлено: 06:37 17.12.2025)
Трамп заявил, что урегулирование на Украине близко
Трамп заявил, что урегулирование на Украине близко - РИА Новости, 17.12.2025
Трамп заявил, что урегулирование на Украине близко
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинское урегулирование близко. РИА Новости, 17.12.2025
в мире
украина
мирный план сша по украине
сша
дональд трамп
стив уиткофф
Новости
в мире, украина, мирный план сша по украине, сша, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Трамп заявил, что урегулирование на Украине близко

Трамп: украинское урегулирование уже близко

© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что украинское урегулирование близко.
"Я думаю, мы окажемся довольно близко (к урегулированию - ред.)", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.
По его словам, талант спецпосланника Стива Уиткоффа по ведению переговоров помогает добиться сделок до того, как будет развязана третья мировая война.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп считает, что Украина может исчезнуть, заявил Лукашенко
01:58
 
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеСШАДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
Заголовок открываемого материала