Трамп признался, что регулярно смотрит хвалебные шоу о себе
Трамп признался, что регулярно смотрит хвалебные шоу о себе - РИА Новости, 17.12.2025
Трамп признался, что регулярно смотрит хвалебные шоу о себе
Президент США Дональд Трамп признался, что каждые выходные смотрит ТВ-шоу, в котором ведущий хвалит его и называет "чертовски замечательным". РИА Новости, 17.12.2025
