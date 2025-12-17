Рейтинг@Mail.ru
Трамп убежден, что журналисты ждут его падения со сцены - РИА Новости, 17.12.2025
05:14 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/tramp-2062528016.html
Трамп убежден, что журналисты ждут его падения со сцены
Президент США Дональд Трамп считает, что журналисты ждут, когда он упадет со сцены. РИА Новости, 17.12.2025
2025
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп убежден, что журналисты ждут его падения со сцены

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что журналисты ждут, когда он упадет со сцены.
"Они ждут, журналисты. Они хотели бы увидеть, как Трамп падает со сцены", - заявил американский лидер на мероприятии в Белом доме.
Трамп констатировал, что для политиков плохо падать.
"У нас был человек, который много падал", - намекнул президент на своего предшественника Джо Байдена.
Трамп поздравил Бабиша с назначением на пост премьера Чехии
