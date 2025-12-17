https://ria.ru/20251217/tramp-2062528016.html
Трамп убежден, что журналисты ждут его падения со сцены
Трамп убежден, что журналисты ждут его падения со сцены - РИА Новости, 17.12.2025
Трамп убежден, что журналисты ждут его падения со сцены
Президент США Дональд Трамп считает, что журналисты ждут, когда он упадет со сцены. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T05:14:00+03:00
2025-12-17T05:14:00+03:00
2025-12-17T05:14:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_418:0:2290:1053_1920x0_80_0_0_a97dd28497abaeedb650a7142502a7b9.jpg
https://ria.ru/20251217/tramp-2062526236.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062307076_257:0:2480:1667_1920x0_80_0_0_954c98675775535a55b7b7e5a1ba85ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп убежден, что журналисты ждут его падения со сцены
Трамп убежден, что журналисты хотят увидеть его падение со сцены