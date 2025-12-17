Рейтинг@Mail.ru
04:51 17.12.2025
Трамп поздравил Бабиша с назначением на пост премьера Чехии
Трамп поздравил Бабиша с назначением на пост премьера Чехии
в мире
чехия
украина
сша
дональд трамп
андрей бабиш
еврокомиссия
f-35
чехия
украина
сша
в мире, чехия, украина, сша, дональд трамп, андрей бабиш, еврокомиссия, f-35
В мире, Чехия, Украина, США, Дональд Трамп, Андрей Бабиш, Еврокомиссия, F-35
Трамп поздравил Бабиша с назначением на пост премьера Чехии

Трамп поздравил Бабиша с назначением на пост главы правительства Чехии

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил Андрея Бабиша с повторным назначением на пост главы правительства Чехии, выразил уверенность в успешной совместной работе по обороне и энергетике.
Бабиш высказывается в против помощи Киеву. Сразу после парламентских выборов он заявил, что из бюджета республики на помощь Украине больше не будет выделено ни одной кроны. Также он критиковал инициативу по боеприпасам, призывал ее пересмотреть. Кроме того, ранее он заявил, что Чехия не станет гарантом финансирования Украины, и что ЕК должна найти альтернативу.
"Вместе мы вновь добьемся больших успехов в обороне, энергетике и борьбе нелегальной иммиграцией — так же, как мы это делали во время наших первых сроков. Андрей знает, как заключать сделки, и я ожидал от него невероятных результатов, в том числе по F-35. Поздравляю, Андрей!" – написал Трамп в соцсети TruthSocial.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Чехия не станет гарантом для финансирования Украины, заявил Бабиш
13 декабря, 14:12
 
