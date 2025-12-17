Трамп поздравил Бабиша с назначением на пост премьера Чехии

ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил Андрея Бабиша с повторным назначением на пост главы правительства Чехии, выразил уверенность в успешной совместной работе по обороне и энергетике.
Бабиш высказывается в против помощи Киеву. Сразу после парламентских выборов он заявил, что из бюджета республики на помощь Украине больше не будет выделено ни одной кроны. Также он критиковал инициативу по боеприпасам, призывал ее пересмотреть. Кроме того, ранее он заявил, что Чехия не станет гарантом финансирования Украины, и что ЕК должна найти альтернативу.
"Вместе мы вновь добьемся больших успехов в обороне, энергетике и борьбе нелегальной иммиграцией — так же, как мы это делали во время наших первых сроков. Андрей знает, как заключать сделки, и я ожидал от него невероятных результатов, в том числе по F-35. Поздравляю, Андрей!" – написал Трамп в соцсети TruthSocial.
Чехия не станет гарантом для финансирования Украины, заявил Бабиш
13 декабря, 14:12