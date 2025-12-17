https://ria.ru/20251217/tramp-2062522043.html
Трамп признал власти Венесуэлы террористической организаций
Трамп признал власти Венесуэлы террористической организаций - РИА Новости, 17.12.2025
Трамп признал власти Венесуэлы террористической организаций
Президент США Дональд Трамп заявил, что признал нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T03:09:00+03:00
2025-12-17T03:09:00+03:00
2025-12-17T03:25:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_511:607:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d3d85c79a20d0519db715deab84f2a3.jpg
https://ria.ru/20251217/tramp-2062521332.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_703:521:2739:2048_1920x0_80_0_0_42433ac388f5d86afe416e0d03ab9eea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп
Трамп признал власти Венесуэлы террористической организаций
Трамп: власти Венесуэлы являются террористической организацией