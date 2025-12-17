Рейтинг@Mail.ru
Трамп признал власти Венесуэлы террористической организаций - РИА Новости, 17.12.2025
03:09 17.12.2025 (обновлено: 03:25 17.12.2025)
Трамп признал власти Венесуэлы террористической организаций
Президент США Дональд Трамп заявил, что признал нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. РИА Новости, 17.12.2025
ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что признал нынешние власти Венесуэлы иностранной террористической организацией.
"За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией", – написал он в соцсети Truth Social.
Трамп предупредил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он также заявил, что США будут усиливать военную активность вокруг Венесуэлы, эту страну, по его словам, ждет не виданный ранее шок.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп предупредил о блокаде танкеров, следующих в Венесуэлу
