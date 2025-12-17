https://ria.ru/20251217/tramp-2062521773.html
Трамп пригрозил Венесуэле не виданным ранее шоком
Трамп пригрозил Венесуэле не виданным ранее шоком - РИА Новости, 17.12.2025
Трамп пригрозил Венесуэле не виданным ранее шоком
Венесуэлу ждет не виданный ранее шок, предупредил американский президент Дональд Трамп на фоне роста военной активности США в регионе, потребовав от Каракаса... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T03:04:00+03:00
2025-12-17T03:04:00+03:00
2025-12-17T03:20:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
каракас
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, каракас
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Каракас
Трамп пригрозил Венесуэле не виданным ранее шоком
Трамп: Венесуэлу ждет не виданный ранее шок, пока она не вернет США нефть
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Венесуэлу ждет не виданный ранее шок, предупредил американский президент Дональд Трамп на фоне роста военной активности США в регионе, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у Штатов нефть и активы.
Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начаьт наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
"Шок для них будет беспрецедентным - до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли", - написал Трамп
в социальной сети Truth Social.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.