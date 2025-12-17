https://ria.ru/20251217/tramp-2062521661.html
Трамп предупредил о блокаде танкеров, следующих в Венесуэлу
Трамп предупредил о блокаде танкеров, следующих в Венесуэлу
Трамп предупредил о блокаде танкеров, следующих в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп предупредил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17
2025-12-17T03:03:00+03:00
2025-12-17T03:30:00+03:00
Трамп предупредил о блокаде танкеров, следующих в Венесуэлу
Трамп: США будут блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу