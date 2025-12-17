https://ria.ru/20251217/tramp-2062521199.html
Трамп призвал молиться за положительное решение Верховного суда по пошлинам
Трамп призвал молиться за положительное решение Верховного суда по пошлинам
Президент США Дональд Трамп призвал американцев молиться, чтобы "мудрый" Верховный суд вынес решение в поддержку законности введенных Штатами пошлин. РИА Новости, 17.12.2025
ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал американцев молиться, чтобы "мудрый" Верховный суд вынес решение в поддержку законности введенных Штатами пошлин.
Апелляционный суд США
в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп
право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если Верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.
"Каждый должен молиться, чтобы у Верховного суда США хватило мудрости и гениальности разрешить пошлинам защищать нашу национальную безопасность и нашу финансовую свободу! Против нас - злые, ненавидящие Америку
силы. Мы не можем позволить им победить" – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.