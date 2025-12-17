Трамп призвал молиться за положительное решение Верховного суда по пошлинам

Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть долг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.