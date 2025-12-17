https://ria.ru/20251217/tovarooborot-2062546999.html
Посол Китая рассказал о показателях товарооборота с Россией
Посол Китая рассказал о показателях товарооборота с Россией - РИА Новости, 17.12.2025
Посол Китая рассказал о показателях товарооборота с Россией
Товарооборот Китая и России третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 17.12.2025
Посол Китая рассказал о показателях товарооборота с Россией
Товарооборот с Китаем третий год подряд превысил 200 миллиардов долларов
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Товарооборот Китая и России третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
«
"Практическое сотрудничество добилось нового прогресса при сохранении стабильности. Двусторонняя торговля (Китая
и России
- ред.) сохраняет стабильность в целом. За январь-ноябрь этого года товарооборот составил 203,67 миллиарда долларов США
и третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов", - сказал посол.
По словам китайского дипломата, непрерывно оптимизируется структура двусторонней торговли, новые виды продукции, в частности, биотехнологическая и аэрокосмическая показывают быстрый рост, расширяется круг торговых субъектов. Он также отметил, что в России за первые десять месяцев этого года были зарегистрированы еще 3,3 тысячи новых китайских предприятий, совершенствуется правовая система, ключевые совместные проекты, в том числе по поставкам газа из России, успешно реализуются.
"Существенно возрос грузооборот через автомобильный переход Хэйхэ
– Благовещенск
и железнодорожный переход Тунцзян – Нижнеленинское. Успешно запущен первый арктический контейнерный экспресс-маршрут Китай – Европа", - добавил посол.