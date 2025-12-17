Рейтинг@Mail.ru
06:48 17.12.2025
В конгрессе США обсудят запрет инсайдерской торговли
В конгрессе США обсудят запрет инсайдерской торговли
в мире, сша, анна паулина луна, майк джонсон, нэнси пелоси, конгресс сша, s&p 500
В мире, США, Анна Паулина Луна, Майк Джонсон, Нэнси Пелоси, Конгресс США, S&P 500
В конгрессе США обсудят запрет инсайдерской торговли

© AP Photo / Rahmat GulЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек – РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна планирует встретиться со спикером палаты представителей США республиканцем Майком Джонсоном и другими законодателями, чтобы обсудить внесение законопроекта о запрете инсайдерской торговли в конгрессе.
В сентябре Луна представила законопроект, который запрещает членам конгресса, их супругам и детям, находящимся на их иждивении, торговать акциями и владеть ими.
Конгресс не будет ратифицировать гарантии безопасности для Киева, пишет WP
Вчера, 19:22
"Я встречусь со спикером Джонсоном и несколькими другими членами конгресса в четверг, чтобы обсудить вынесение на голосование законопроекта, который положит конец инсайдерской торговле в конгрессе", - написала Луна в соцсети Х.
По словам конгрессвумен, ее законопроект вызывает все больший интерес у людей, и это "большой шаг в правильном направлении".
В декабре Луна предупредила республиканцев в конгрессе, что из-за их нежелания выносить на голосование данный проект палату представителей могут отправить на перерыв. По ее словам, лидеры республиканцев отказываются выносить законопроект на рассмотрение, поэтому она хочет воспользоваться петицией в обход спикера палаты Джонсона.
Ранее газета New York Post со ссылкой на опубликованные данные о доходах экс-спикера палаты представителей США и действующей конгрессвумен Нэнси Пелоси сообщила, что та в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции. Доходность инвестиционного портфеля представителя Демократической партии в 2023 году составила 65%, что более чем вдвое превысило прирост американского индекса широкого рынка S&P 500 на уровне 24% за тот же период времени. По оценкам экспертов, опрошенных газетой, столь значительный прирост может говорить о "квази-инсайдерской торговле", свидетельствующей о возможной коррупционной составляющей при совершении опционных сделок.
Трамп не знает, смогут ли республиканцы сохранить большинство в конгрессе
14 декабря, 05:45
 
