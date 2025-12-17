В конгрессе США обсудят запрет инсайдерской торговли

По словам конгрессвумен, ее законопроект вызывает все больший интерес у людей, и это "большой шаг в правильном направлении".

В декабре Луна предупредила республиканцев в конгрессе, что из-за их нежелания выносить на голосование данный проект палату представителей могут отправить на перерыв. По ее словам, лидеры республиканцев отказываются выносить законопроект на рассмотрение, поэтому она хочет воспользоваться петицией в обход спикера палаты Джонсона.