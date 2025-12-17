В Подмосковье освободили подростка, умолчавшего о планах нападения на школу

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Егорьевский суд Московской области из-за истечения срока давности не стал наказывать подростка, который не сообщил, что его друг, участвующий в движении "Колумбайн*", планирует нападение на школу и убийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей и освободил его от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - сказали в суде.

Подростка обвиняли в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.6 УК РФ "Несообщение о преступлении".

Как отметили в суде, подсудимый знал, что его друг состоит в движении "Колумбайн*" и планирует совершить убийства в егорьевской "Гимназии №10". Как считает следствие, он реально воспринимал информацию о его преступных планах, осознавал общественно опасный характер своих действий по ее сокрытию, но не сообщил об участии друга в террористической организации в уполномоченные органы.

В итоге сторонника "Колумбайна*" задержали правоохранительные органы и завели на него уголовное дело о подготовке покушения на убийство двух и более лиц, а также об участии в деятельности террористической организации.