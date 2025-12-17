https://ria.ru/20251217/terakt-2062768808.html
В Подмосковье освободили подростка, умолчавшего о планах нападения на школу
Егорьевский суд Московской области из-за истечения срока давности не стал наказывать подростка, который не сообщил, что его друг, участвующий в движении... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T21:41:00+03:00
2025-12-17T21:41:00+03:00
2025-12-17T21:41:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
московский областной суд
нападение подростка в школе в одинцово
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062387031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83699bf27e61df8b48ae4fa1f0c4ac9a.jpg
https://ria.ru/20251216/sk-2062482810.html
https://ria.ru/20251216/odintsovo-2062490833.html
московская область (подмосковье)
россия
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Егорьевский суд Московской области из-за истечения срока давности не стал наказывать подростка, который не сообщил, что его друг, участвующий в движении "Колумбайн*", планирует нападение на школу и убийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей и освободил его от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - сказали в суде.
Подростка обвиняли в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.6 УК РФ "Несообщение о преступлении".
Как отметили в суде, подсудимый знал, что его друг состоит в движении "Колумбайн*" и планирует совершить убийства в егорьевской "Гимназии №10". Как считает следствие, он реально воспринимал информацию о его преступных планах, осознавал общественно опасный характер своих действий по ее сокрытию, но не сообщил об участии друга в террористической организации в уполномоченные органы.
В итоге сторонника "Колумбайна*" задержали правоохранительные органы и завели на него уголовное дело о подготовке покушения на убийство двух и более лиц, а также об участии в деятельности террористической организации.
* Запрещенная в России террористическая организация