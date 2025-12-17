Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье освободили подростка, умолчавшего о планах нападения на школу
21:41 17.12.2025
В Подмосковье освободили подростка, умолчавшего о планах нападения на школу
В Подмосковье освободили подростка, умолчавшего о планах нападения на школу - РИА Новости, 17.12.2025
В Подмосковье освободили подростка, умолчавшего о планах нападения на школу
Егорьевский суд Московской области из-за истечения срока давности не стал наказывать подростка, который не сообщил, что его друг, участвующий в движении... РИА Новости, 17.12.2025
В Подмосковье освободили подростка, умолчавшего о планах нападения на школу

Суд не стал наказывать подростка, который не сообщил, что его друг в "Колумбайн"

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Обстановка возле Успенской школы в поселке Горки-2 Московской области
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Егорьевский суд Московской области из-за истечения срока давности не стал наказывать подростка, который не сообщил, что его друг, участвующий в движении "Колумбайн*", планирует нападение на школу и убийства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей и освободил его от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - сказали в суде.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
На месте ЧП в школе в Подмосковье нашли муляж взрывного устройства
16 декабря, 20:08
Подростка обвиняли в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.6 УК РФ "Несообщение о преступлении".
Как отметили в суде, подсудимый знал, что его друг состоит в движении "Колумбайн*" и планирует совершить убийства в егорьевской "Гимназии №10". Как считает следствие, он реально воспринимал информацию о его преступных планах, осознавал общественно опасный характер своих действий по ее сокрытию, но не сообщил об участии друга в террористической организации в уполномоченные органы.
В итоге сторонника "Колумбайна*" задержали правоохранительные органы и завели на него уголовное дело о подготовке покушения на убийство двух и более лиц, а также об участии в деятельности террористической организации.
* Запрещенная в России террористическая организация
Следственные действия по факту происшествия в школе Одинцовского округа - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СК показал кадры из школы в Одинцово, где подросток убил ученика
16 декабря, 21:15
 
Происшествия
 
 
