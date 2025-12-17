Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области предотвратили теракт в колонии
11:47 17.12.2025 (обновлено: 13:46 17.12.2025)
В Ростовской области предотвратили теракт в колонии
В Ростовской области предотвратили теракт в колонии - РИА Новости, 17.12.2025
В Ростовской области предотвратили теракт в колонии
В Ростовской области силовики предотвратили теракт в колонии, который готовили заключенные, сообщило региональное управление ФСБ. РИА Новости, 17.12.2025
В Ростовской области предотвратили теракт в колонии

В ростовской колонии предотвратили готовившийся заключенными теракт

© Фото : RT на русском/TelegramПравоохранители предотвратили теракт в колонии в Ростовской области, который готовили заключенные
Правоохранители предотвратили теракт в колонии в Ростовской области, который готовили заключенные - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : RT на русском/Telegram
Правоохранители предотвратили теракт в колонии в Ростовской области, который готовили заключенные
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек — РИА Новости. В Ростовской области силовики предотвратили теракт в колонии, который готовили заключенные, сообщило региональное управление ФСБ.
"УФСБ России по Ростовской области задокументирована противоправная деятельность граждан одной из стран Средней Азии, причастных к приготовлению совершения теракта на территории пенитенциарного учреждения в Ростовской области", — говорится в релизе.
По данным ведомства, эти заключенные были сторонниками запрещенной в России террористической организации. По плану, который они подготовили, отбывая наказание, они собирались захватить заложников из числа сотрудников колонии и поджечь здания.
Но довести умысел до конца заключенные не смогли, так как вмешались сотрудники ростовских управлений ФСБ и ФСИН.
При обысках у подозреваемых нашли заточки, лоскуты ткани, похожие на флаг террористической организации, и мобильные телефоны с террористическими материалами.
Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о покушении на теракт.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ФСБ задержала десять россиян по делам о диверсии и теракте
15 декабря, 09:50
 
