В Ростовской области предотвратили теракт в колонии

В Ростовской области силовики предотвратили теракт в колонии, который готовили заключенные, сообщило региональное управление ФСБ. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:47:00+03:00
2025-12-17T11:47:00+03:00
2025-12-17T13:46:00+03:00
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек — РИА Новости. В Ростовской области силовики предотвратили теракт в колонии, который готовили заключенные, сообщило региональное управление ФСБ.
"УФСБ России
по Ростовской области
задокументирована противоправная деятельность граждан одной из стран Средней Азии
, причастных к приготовлению совершения теракта на территории пенитенциарного учреждения в Ростовской области", — говорится в релизе.
По данным ведомства, эти заключенные были сторонниками запрещенной в России террористической организации. По плану, который они подготовили, отбывая наказание, они собирались захватить заложников из числа сотрудников колонии и поджечь здания.
Но довести умысел до конца заключенные не смогли, так как вмешались сотрудники ростовских управлений ФСБ и ФСИН.
При обысках у подозреваемых нашли заточки, лоскуты ткани, похожие на флаг террористической организации, и мобильные телефоны с террористическими материалами.
Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о покушении на теракт.