В Ростовской области предотвратили теракт в колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек — РИА Новости. В Ростовской области силовики предотвратили теракт в колонии, который готовили заключенные, сообщило региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, эти заключенные были сторонниками запрещенной в России террористической организации. По плану, который они подготовили, отбывая наказание, они собирались захватить заложников из числа сотрудников колонии и поджечь здания.

Но довести умысел до конца заключенные не смогли, так как вмешались сотрудники ростовских управлений ФСБ и ФСИН.

При обысках у подозреваемых нашли заточки, лоскуты ткани, похожие на флаг террористической организации, и мобильные телефоны с террористическими материалами.