"Бал в Карнавальную ночь" пройдет в "Театре Российской Армии"
"Бал в Карнавальную ночь" пройдет в "Театре Российской Армии"
"Бал в Карнавальную ночь" пройдет 18, 20 и 28 декабря в "Театре Российской Армии". РИА Новости, 17.12.2025
пресс-релизы
"Бал в Карнавальную ночь" пройдет в "Театре Российской Армии"

© Фото предоставлено пресс-службой "Театра Российской армии""Бал в Карнавальную ночь" пройдет в "Театре Российской армии"
Бал в Карнавальную ночь пройдет в Театре Российской армии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Театра Российской армии"
"Бал в Карнавальную ночь" пройдет в "Театре Российской армии"
МОСКВА, 17 дек - пресс-служба "Театра Российской Армии". "Бал в Карнавальную ночь" пройдет 18, 20 и 28 декабря в "Театре Российской Армии".
Фильм "Карнавальная ночь" прославил режиссера Эльдара Рязанова и молодую актрису, студентку ВГИКа Людмилу Гурченко. Большой удачей для Эльдара Рязанова стало согласие на участие в съемках артиста "Театра Советской Армии" Владимира Зельдина, который на тот момент уже больше 10 лет работал в театре и был известен всему Советскому Союзу по фильму "Свинарка и пастух". В "Карнавальной ночи" Владимир Зельдин сыграл клоуна Типа.
Вышедшая на экран 29 декабря 1956 года комедия, стала одной из популярных, которую показывают в канун Нового года до сих пор.
Во время бала зрители окунутся в атмосферу новогоднего праздника времен любимого советского фильма. Гостей ждет иммерсивный спектакль с танцами, фотографиями, веселыми конкурсами.
Роль героев фильма исполнят артисты театра: Роман Богданов, София Сучкова, Кирилл Климович, Денис Кутузов, Андрей Кочинов и Елена Сванидзе. Режиссер спектакля: Дмитрий Верста.
Гостей также ждут фотозоны в стиле 50–60-х, танцы - вальс, кадриль, твист, мазурка и другие. Дресс-код в духе маскарада — перчатки, маски, шляпки, веера.
Начало бала в 20:00.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
