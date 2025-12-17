Рейтинг@Mail.ru
Китайские власти сделали заявление о сепаратистах на Тайване
08:33 17.12.2025
Китайские власти сделали заявление о сепаратистах на Тайване
Китайские власти сделали заявление о сепаратистах на Тайване
Китай обладает решимостью и возможностями по разгрому любых попыток сепаратистов организовать "независимость Тайваня", заявила в среду официальный представитель РИА Новости, 17.12.2025
в мире
тайвань
китай
сша
тайвань
китай
сша
в мире, тайвань, китай, сша
В мире, Тайвань, Китай, США
Китайские власти сделали заявление о сепаратистах на Тайване

Чжу Фэнлянь: у КНР есть все возможностями по разгрому сепаратистов на Тайване

© AP Photo / Johnson LaiВид со стороны Тайваня на материковую часть Китая
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Johnson Lai
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Китай обладает решимостью и возможностями по разгрому любых попыток сепаратистов организовать "независимость Тайваня", заявила в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
"У нас есть твердая воля, непоколебимая уверенность, решимость и мощные возможности для того, чтобы подавить все сепаратистские замыслы об организации независимости Тайваня, для того, чтобы решительно противостоять внешнему вмешательству и защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - сказала она на брифнге в среду, комментируя план главы администрации Тайваня Лай Циндэ закупать у США вооружение.
Китайский авианосец Фуцзянь - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив
Вчера, 05:31
Чжу Фэнлянь подчеркнула, что "независимость Тайваня" - это тупик, и воссоединение неизбежно.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Кабмин Японии советовал Такаити воздержаться от предположений о Тайване
12 декабря, 05:15
 
