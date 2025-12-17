https://ria.ru/20251217/tayvan-2062541642.html
Китайские власти сделали заявление о сепаратистах на Тайване
Китайские власти сделали заявление о сепаратистах на Тайване - РИА Новости, 17.12.2025
Китайские власти сделали заявление о сепаратистах на Тайване
Китай обладает решимостью и возможностями по разгрому любых попыток сепаратистов организовать "независимость Тайваня", заявила в среду официальный представитель
Чжу Фэнлянь: у КНР есть все возможностями по разгрому сепаратистов на Тайване
ПЕКИН, 17 дек - РИА Новости. Китай обладает решимостью и возможностями по разгрому любых попыток сепаратистов организовать "независимость Тайваня", заявила в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
"У нас есть твердая воля, непоколебимая уверенность, решимость и мощные возможности для того, чтобы подавить все сепаратистские замыслы об организации независимости Тайваня
, для того, чтобы решительно противостоять внешнему вмешательству и защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - сказала она на брифнге в среду, комментируя план главы администрации Тайваня Лай Циндэ закупать у США
вооружение.
Чжу Фэнлянь подчеркнула, что "независимость Тайваня" - это тупик, и воссоединение неизбежно.
Пекин
считает Тайвань неотъемлемой частью КНР
, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).