Тайвань начнет производить ракетные комплексы "Морской Меч", пишут СМИ
Тайвань начнет производить ракетные комплексы "Морской Меч", пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2025
Тайвань начнет производить ракетные комплексы "Морской Меч", пишут СМИ
Представители национального института науки и технологий Чун Шань (NCSIST) на острове Тайвань подтвердили, что в скором времени планируется начать массовое...
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Представители национального института науки и технологий Чун Шань (NCSIST) на острове Тайвань подтвердили, что в скором времени планируется начать массовое производство ракетных комплексов "Морской Меч" (Sea Sword), сообщает газета Taiwan News
.
Пекин
считает Тайвань
неотъемлемой частью КНР
, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
"По словам института, военно-морские силы Тайваня рассмотрят предложение и в скором времени официально начнут массовое производство", - говорится в сообщении.
Согласно данным, институт отказался раскрывать подробную информацию о сроках начала производства и возможном размещении комплекса по соображениям безопасности.
Ракетный комплекс "Морской Меч" предназначен преимущественно для использования на военно-морских судах. Для маломерных судов был спроектирован комплекс, состоящий из 12 пусковых установок. Комплексы, которые будут размещены на средних и крупных судах, оснащены 24 пусковыми установками.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.