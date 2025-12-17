Тайвань начнет производить ракетные комплексы "Морской Меч", пишут СМИ

Ракетный комплекс "Морской Меч" предназначен преимущественно для использования на военно-морских судах. Для маломерных судов был спроектирован комплекс, состоящий из 12 пусковых установок. Комплексы, которые будут размещены на средних и крупных судах, оснащены 24 пусковыми установками.

Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.