В Харьковской области ликвидировали боевиков РДК*, сообщают силовики - РИА Новости, 17.12.2025
21:17 17.12.2025
В Харьковской области ликвидировали боевиков РДК*, сообщают силовики
В Харьковской области ликвидировали боевиков РДК*, сообщают силовики
В Харьковской области ликвидировали боевиков РДК*, сообщают силовики
Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины признало ликвидацию в Харьковской области пяти боевиков "Русского добровольческого корпуса*" во главе с... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
харьковская область
украина
россия
харьковская область
украина
россия
в мире, харьковская область, украина, россия
В мире, Харьковская область, Украина, Россия
В Харьковской области ликвидировали боевиков РДК*, сообщают силовики

На Купянском направлении уничтожили пять боевиков РДК

© AP Photo / Oleg Petrasiuk Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины признало ликвидацию в Харьковской области пяти боевиков "Русского добровольческого корпуса*" во главе с командующим штурмовой группой, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ГУР МОУ сообщили о смерти пятерых боевиков. Предатели России с позывными "Клим", "Девятый", "Лоти", "Федор" и "Волга" ликвидированы, предположительно, в Харьковской области на купянском направлении", - сказал собеседник агентства.
Некрологи на погибших опубликованы на официальном аккаунте структурно входящего в состав ГУР МО Украины РДК*, добавил он.
* Запрещенная в России террористическая организация
Студентка МГОУ Полина Костикова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Вербовавшая новобранцев в РДК* студентка предстанет перед судом
27 ноября, 15:21
 
В мире Харьковская область Украина Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
