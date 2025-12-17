https://ria.ru/20251217/svo-2062765389.html
В Харьковской области ликвидировали боевиков РДК*, сообщают силовики
Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины признало ликвидацию в Харьковской области пяти боевиков "Русского добровольческого корпуса*" во главе с... РИА Новости, 17.12.2025
На Купянском направлении уничтожили пять боевиков РДК