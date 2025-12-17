https://ria.ru/20251217/svo-2062763346.html
ПВО сбила девять украинских беспилотников
ПВО сбила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 17.12.2025
ПВО сбила девять украинских беспилотников
Силы ПВО за девять часов сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
республика крым
ПВО сбила девять украинских беспилотников
Силы ПВО за девять часов сбили девять украинских беспилотников