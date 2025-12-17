Генерал Кузьменков назвал свою звезду Героя России оценкой 3-й армии

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Командующий 3-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Игорь Кузьменков назвал вручение ему "Золотой Звезды" Героя России оценкой действий всего личного состава 3-й армии, освободившей Северск в ДНР.

Президент России Владимир Путин в среду вручил медали "Золотая Звезда" в министерстве обороны РФ российским военным, участвовавшим в освобождении Северска . Кузьменков поблагодарил главу государства за высокую награду.

"Это не просто признание, это большая ответственность, которую я воспринимаю не как личную свою заслугу, это в первую очередь оценка всему моему воинскому коллективу, личному составу 3-й общевойсковой армии, которая продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. ", - сказал в ответном слове генерал-лейтенант Кузьменков.

Он отметил мужество и героизм своих бойцов из штурмовых подразделений, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.

"Хочу выразить благодарность бойцам, особенно своих штурмовых подразделений за проявленное мужество, героизм и самоотверженность при выполнении поставленных задач. Именно они сегодня находятся на острие борьбы, каждый день рискуя жизнью, с честью выполняют поставленные вами задачи по освобождению наших исконных земель, восстанавливают историческую справедливость и обеспечивают безопасность граждан России", - отметил Герой России.

Генерал-лейтенант Кузьменков в сжатые сроки организовал ведение активных боевых действий, добившись значительного успеха на белогоровском тактическом направлении. Соединения и воинские части армии под командованием офицера в ходе ведения активных наступательных действий на северском тактическом направлении нанесли поражение подразделениям противника, освободили населенные пункты Белогоровка Луганской Народной Республики , Васюковка, Верхнекаменское, Григоровка, Малый Северск Серебрянка и Федоровка Донецкой Народной Республики.

Продолжив наступление, соединения и воинские части армии заняли тактически выгодный рубеж и освободили населенные пункты Дроновка и Платоновка ДНР , уничтожив при этом четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей, четыре минометных расчета, более 320-ти БПЛА и личный состав ВСУ , создав плацдарм для окружения противника в районе города Северск в ДНР.

Штурмовые группы соединений армии под руководством генерал-лейтенанта Игоря Кузьменкова зачистили более 2,3 тысячи домов и различных строений, взяли под полный контроль и освободили город Северск и территорию ДНР площадью более 20 квадратных километров.