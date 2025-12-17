Генерал Кузьменков назвал свою звезду Героя России оценкой 3-й армии

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Командующий 3-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Игорь Кузьменков назвал вручение ему "Золотой Звезды" Героя России оценкой действий всего личного состава 3-й армии, освободившей Северск в ДНР.
Президент России Владимир Путин в среду вручил медали "Золотая Звезда" в министерстве обороны РФ российским военным, участвовавшим в освобождении Северска. Кузьменков поблагодарил главу государства за высокую награду.
"Это не просто признание, это большая ответственность, которую я воспринимаю не как личную свою заслугу, это в первую очередь оценка всему моему воинскому коллективу, личному составу 3-й общевойсковой армии, которая продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. ", - сказал в ответном слове генерал-лейтенант Кузьменков.
Он отметил мужество и героизм своих бойцов из штурмовых подразделений, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.
"Хочу выразить благодарность бойцам, особенно своих штурмовых подразделений за проявленное мужество, героизм и самоотверженность при выполнении поставленных задач. Именно они сегодня находятся на острие борьбы, каждый день рискуя жизнью, с честью выполняют поставленные вами задачи по освобождению наших исконных земель, восстанавливают историческую справедливость и обеспечивают безопасность граждан России", - отметил Герой России.
Генерал-лейтенант Кузьменков в сжатые сроки организовал ведение активных боевых действий, добившись значительного успеха на белогоровском тактическом направлении. Соединения и воинские части армии под командованием офицера в ходе ведения активных наступательных действий на северском тактическом направлении нанесли поражение подразделениям противника, освободили населенные пункты Белогоровка Луганской Народной Республики, Васюковка, Верхнекаменское, Григоровка, Малый Северск Серебрянка и Федоровка Донецкой Народной Республики.
Продолжив наступление, соединения и воинские части армии заняли тактически выгодный рубеж и освободили населенные пункты Дроновка и Платоновка ДНР, уничтожив при этом четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей, четыре минометных расчета, более 320-ти БПЛА и личный состав ВСУ, создав плацдарм для окружения противника в районе города Северск в ДНР.
Штурмовые группы соединений армии под руководством генерал-лейтенанта Игоря Кузьменкова зачистили более 2,3 тысячи домов и различных строений, взяли под полный контроль и освободили город Северск и территорию ДНР площадью более 20 квадратных километров.
Всего в ходе проведения СВО под командованием Кузьменкова освобождено 10 населенных пунктов, уничтожены 26 танков, 69 боевых бронированных машин, 110 артиллерийских орудий, две реактивные системы залпового огня, более 500 автомобилей, 135 складов вооружения, 23 радиолокационные станции, 12 станций радиоэлектронной борьбы, два узла связи, 113 передающих антенн, 537 минометов, более 950 БПЛА различного типа, около 1 тысячи фортификационных сооружений и личный состав ВСУ.