Путин рассказал об освобождении Северска
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 17.12.2025
Путин рассказал об освобождении Северска
Освобождение Северска - результат мужества российских солдат и офицеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Освобождение Северска - результат мужества российских солдат и офицеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду Путин в министерстве обороны РФ наградил медалями "Золотая звезда" Героев РФ, в участвовавших в операции по освобождению Северска.
"Но прежде всего это результат ваших усилий, огромного личного мужества, самоотверженности солдат и офицеров, благодаря которым освобождены стратегически важные населенные пункты", - сказал Путин на вручении медалей "Золотая Звезда" Героям России – участникам СВО.
