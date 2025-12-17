https://ria.ru/20251217/svo-2062728164.html
Путин рассказал об освобождении Северска
Освобождение Северска - результат мужества российских солдат и офицеров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2025
Путин: освобождение Северска является результатом мужества солдат и офицеров