Путин рассказал об освобождении Северска

"Но прежде всего это результат ваших усилий, огромного личного мужества, самоотверженности солдат и офицеров, благодаря которым освобождены стратегически важные населенные пункты", - сказал Путин на вручении медалей "Золотая Звезда" Героям России – участникам СВО.