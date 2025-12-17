https://ria.ru/20251217/svo-2062725064.html
В Лисичанске запустили локальную сеть сотовой связи
В Лисичанске запустили локальную сеть сотовой связи - РИА Новости, 17.12.2025
В Лисичанске запустили локальную сеть сотовой связи
Локальная сеть сотовой связи для вызова экстренных служб запущена в прифронтовом Лисичанске, сообщило министерство цифрового развития, связи и массовых... РИА Новости, 17.12.2025
В Лисичанске запустили локальную сеть сотовой связи
В Лисичанске запустили локальную сеть сотовой связи для вызова экстренных служб