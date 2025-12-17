Рейтинг@Mail.ru
В Лисичанске запустили локальную сеть сотовой связи
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 17.12.2025
В Лисичанске запустили локальную сеть сотовой связи
В Лисичанске запустили локальную сеть сотовой связи
Локальная сеть сотовой связи для вызова экстренных служб запущена в прифронтовом Лисичанске, сообщило министерство цифрового развития, связи и массовых... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
северодонецк
происшествия
лисичанск
луганская народная республика
северодонецк
лисичанск, луганская народная республика, северодонецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Северодонецк, Происшествия
В Лисичанске запустили локальную сеть сотовой связи

В Лисичанске запустили локальную сеть сотовой связи для вызова экстренных служб

Базовая станция сотовой связи
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Локальная сеть сотовой связи для вызова экстренных служб запущена в прифронтовом Лисичанске, сообщило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР.
Ранее в декабре Пасечник сообщал, что правительство ЛНР решило создать закрытую локальную сеть сотовой связи в прифронтовых районах республики для вызова экстренных служб. Позже Пасечник сообщил, что локальная сеть запущена в Северодонецке.
Лисичанске запущена локальная мобильная связь... До конца декабря такая возможность также появится у жителей Рубежного и Кременной", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Перебои со связью и светом в республике наблюдаются на фоне атак украинских БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Дроны ВСУ целенаправленно атаковали АЗС в ЛНР, заявили в Минтопэнерго
1 сентября, 18:15
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкПроисшествия
 
 
