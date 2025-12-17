Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о применении высокотехнологичной медицины на передовой
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 17.12.2025
Белоусов рассказал о применении высокотехнологичной медицины на передовой
Белоусов рассказал о применении высокотехнологичной медицины на передовой - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал о применении высокотехнологичной медицины на передовой
Элементы высокотехнологичной медицинской помощи применяются на передовой благодаря совместной работе с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством... РИА Новости, 17.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
россия, андрей белоусов, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Белоусов рассказал о применении высокотехнологичной медицины на передовой

Белоусов: сухая плазма помогает бойцам с острой кровопотерей на передовой

Министр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости
Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Элементы высокотехнологичной медицинской помощи применяются на передовой благодаря совместной работе с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством России, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.
"Благодаря совместной работе с Минздравом и ФМБА России приблизили элементы высокотехнологичной медицинской помощи к передовой. Так, за счет применения "сухой плазмы" проводится лечение военнослужащих с острой кровопотерей непосредственно на линии боевого соприкосновения", - сообщил он на расширенном заседании Коллегии Минобороны.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин назвал работу военных врачей по спасению бойцов героической
Вчера, 14:05
Вчера, 14:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
