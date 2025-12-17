https://ria.ru/20251217/svo-2062707201.html
Белоусов рассказал о применении высокотехнологичной медицины на передовой
Белоусов рассказал о применении высокотехнологичной медицины на передовой - РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал о применении высокотехнологичной медицины на передовой
Элементы высокотехнологичной медицинской помощи применяются на передовой благодаря совместной работе с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством... РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал о применении высокотехнологичной медицины на передовой
Белоусов: сухая плазма помогает бойцам с острой кровопотерей на передовой