Белоусов рассказал о применении высокотехнологичной медицины на передовой

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Элементы высокотехнологичной медицинской помощи применяются на передовой благодаря совместной работе с Минздравом и Федеральным медико-биологическим агентством России, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

"Благодаря совместной работе с Минздравом и ФМБА России приблизили элементы высокотехнологичной медицинской помощи к передовой. Так, за счет применения "сухой плазмы" проводится лечение военнослужащих с острой кровопотерей непосредственно на линии боевого соприкосновения", - сообщил он на расширенном заседании Коллегии Минобороны.